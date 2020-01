Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Panasonic HZ2000 é a principal TV HDR 4K da empresa para 2020, tendo sido anunciada na CES em Las Vegas .

Possui um painel Master HDR OLED Professional Edition e possui o Dolby Vision IQ e o Modo Filmmaker para fornecer visuais padrão de cinema. Ele também inclui configurações e recursos de calibração que permitem que os puristas de imagem configurem a tela com precisão exata. Até o conteúdo do Dolby Vision pode ser calibrado.

O Filmmaker Mode foi lançado pela UHD Alliance na IFA em outubro do ano passado e conta com o apoio de diretores de primeira classe do calibre de Martin Scorsese, Christopher Nolan e Paul Thomas Anderson.

Altera essencialmente as configurações da TV para apresentar os filmes exatamente como os cineastas pretendiam, tudo com o toque de um botão.

O Dolby Vision IQ, por outro lado, otimiza as imagens de forma inteligente automaticamente, independentemente da luz ambiente ou do tipo de conteúdo.

A TV HZ2000 também suporta HDR10 +, HLG para transmissão e tecnologias de imagem HLG Photo.

Em termos de áudio, possui o sistema Soundscape Pro de 360 graus da Panasonic, que possui alto-falantes de disparo ascendente para suporte a canais de altura Dolby Atmos .

Várias unidades de alto-falante integradas criam uma paisagem sonora espacial, com o sistema ativado pela marca de áudio Technics, da empresa.

A funcionalidade Smart TV é fornecida através da plataforma My Home Screen 5.0 - o sistema operacional proprietário da Panasonic. Isso inclui Netflix, YouTube e o conjunto habitual de aplicativos de streaming.

A TV também é compatível com o Google Assistant e o Amazon Alexa, para que você possa operar alguns de seus recursos por meio de comandos de voz, se tiver um alto-falante inteligente compatível a uma distância de audição.

A TV Panasonic HZ2000 OLED estará disponível nas variantes de 55 e 65 polegadas a partir do verão deste ano.