Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Dois dispositivos OnePlus foram listados recentemente com o Bluetooth SIG, e isso nos faz pensar se a TV OnePlus está recebendo uma versão mais ampla.

O OnePlus lançou dispositivos OnePlus TV com Android TV na Índia no ano passado. Agora, um OnePlus TV e um controle remoto atualizados surgiram nas listagens Bluetooth SIG recentemente descobertas (via 9to5Google ), todas indicando que um novo modelo de TV OnePlus poderia chegar este ano em mercados fora da Índia. No mínimo, podemos assumir que os dispositivos serão lançados nos Estados Unidos, pois o Bluetooth SIG opera nos EUA.

Se um dispositivo planeja oferecer conexão Bluetooth, ele deve ser aprovado pelo Bluetooth SIG (grupo de interesse especial). E, semelhante às listagens da FCC nos EUA, os dispositivos que aparecem no site do Bluetooth SIG geralmente são iniciados logo após.

A TV OnePlus e o controle remoto do ano passado, por exemplo, foram descobertos pela Bluetooth SIG dois meses antes do lançamento. Ele usou os nomes “1+ TV LED” e “1+ Remote Control” com 39 números de modelo, mas sua última listagem Bluetooth SIG menciona apenas um número de modelo: “55UA0A00.” Adicione tudo isso e o OnePlus pode estar preparando uma nova TV OnePlus de 55 polegadas para uma versão mais ampla.

Também parece que este novo OnePlus TV usará um chip MediaTek atualizado a partir de 2019 (em vez de 2017), enquanto o novo controle remoto atualizou o chip Realtek. Fora isso, é difícil dizer o que mais há de novo com esta TV OnePlus atualizada. E, como faz apenas um mês desde o lançamento da série OnePlus 8, é difícil imaginar o OnePlus realizando um segundo evento tão cedo durante a pandemia.

Entramos em contato com a empresa para um comentário, na esperança de saber algo oficial sobre a próxima TV OnePlus.