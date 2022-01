Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Nvidia Shield está recebendo um novo "Shield Software Experience Upgrade 9.0" que adiciona o Android 11 e uma série de outros recursos.

A atualização, que começou a ser lançada em 12 de janeiro, é para todos os decodificadores Shield , incluindo o modelo original de 2015 . Além de atualizar o sistema operacional para o Android 11, a atualização do software Shield está adicionando o teclado Gboard do Google por padrão para entrada de texto. O suporte ao Bluetooth também foi aprimorado com o Bluetooth aptX e a capacidade de desconectar automaticamente os dispositivos Bluetooth quando o Shield entra no modo de suspensão.

Os assinantes do GeForce Now também receberão alguns novos truques.

O Shield agora suporta streaming 4K HDR para quem paga pelo plano RTX 3080 da GeForce Now, que custa US $ 99,99 por seis meses. E todos os usuários do GeForce Now estão obtendo melhor integração com o Twitch, jogos e streaming simultâneos em alta qualidade e suporte para mais mouses e teclados.

Por fim, aqueles que moram nos EUA podem obter seis meses de Peacock Premium gratuitamente ao comprar uma nova Shield TV. Peacock, que é o serviço de streaming da NBCUniversal, tem um nível gratuito com suporte a anúncios, bem como um nível premium sem anúncios por US $ 5 por mês. Você pode saber mais sobre o Pavão aqui.

O hardware do set-top box da Nvidia recebeu uma atualização de software pela última vez em 2021, quando obteve a interface do Google TV e melhorou o upscaling 4K.

Todas as atualizações de software são enviadas diretamente pela Nvidia. Você verá uma notificação na linha de recomendação quando uma atualização estiver disponível. Depois de confirmar, o sistema fará o download automático e aplicará a atualização. Ou você pode verificar se há atualizações em Configurações > Sobre > Atualizações do sistema.

Escrito por Maggie Tillman.