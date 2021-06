Nvidia Shield TV passando por uma grande reformulação no estilo do Google TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nvidia começou a lançar uma atualização de sistema para a Shield TV que revisa a página inicial e a interface do usuário para ficar muito mais parecida com a experiência do Chromecast com Google TV.

Outros dispositivos Android TV já mudaram, então é ótimo ver o Shield TV se atualizando.

As maiores mudanças incluem a remoção da barra lateral esquerda, que abrangia diferentes aplicativos e opções de menu. Há uma sensação mais visual e menos nítida, e há novas guias principais, incluindo uma para conteúdo detectável.

Uma nova guia de aplicativos também será adicionada.

A Nvidia diz que a implementação da atualização do software do sistema pode levar até uma semana para chegar a todos os dispositivos Shield TV suportados nos EUA, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha e Austrália.

Proprietários de TV Shield na Itália e na Espanha também terão a nova IU, mas sem a guia de descoberta.

A TV Nvidia Shield é um dos dispositivos que em breve também terá acesso à plataforma de jogos em nuvem Stadia do Google .

É uma espécie de coincidência com a atualização do software do sistema, com o Stadia tornando-se disponível a partir de 23 de junho .

Isso efetivamente transforma o Nvidia Shield TV e o Shield TV Pro no melhor hardware de jogos em nuvem, já que você poderá acessar o serviço do Google junto com a própria plataforma GeForce Now da Nvidia.

Escrito por Rik Henderson.