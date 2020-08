A atualização da TV Nvidia Shield inclui upscaling 4K aprimorado e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nvidia lançou uma atualização de software de sistema para seus dispositivos Shield TV que adiciona mais do que algumas correções.

O Shield Software Experience Upgrade 8.2 adiciona aprimoramentos à tecnologia de upscaling de IA exclusiva para Shield TV, além do botão de menu no controle remoto pode ser personalizado para aceitar uma variedade de comandos de pressionar para diferentes ações.

O AI Upscaler foi introduzido com o Shield TV e o Shield TV Pro 2019. Funcionou de forma eficaz com alguns aplicativos de streaming para aprimorar a sequência de 1080p para 4K, com algum aprimoramento de borda quadro a quadro inteligente e muito mais.

Agora ele foi aprimorado e é capaz de aumentar a escala de imagens de 360p até 1440p. E agora suporta 60fps no Shield TV Pro. Isso significa que você pode aumentar a cobertura de esportes em HD do YouTube, por exemplo, até 4K 60 fps.

A partir de setembro, o aplicativo Nvidia Games também será capaz de aumentar o fluxo de jogos em nuvem GeForce Now para 4K 60fps.

As alterações no controle remoto incluem melhorias no controle de volume IR e CEC, com o primeiro agora capaz de alterar a fonte de entrada em TVs, receptores AV e barras de som.

O botão do menu acima mencionado agora pode ser atribuído a funções diferentes que podem ser ativadas por meio de um toque duplo ou pressionamento longo, para que você possa ter três opções no mesmo botão.

O resto dos ajustes e mudanças no Shield Software Experience Upgrade 8.2 podem ser encontrados nas notas de lançamento que estarão disponíveis no site da Nvidia em breve .

Escrito por Rik Henderson.