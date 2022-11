Agora finalmente chega às TVs e aparelhos Android, mais o Google TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Agora, o serviço de streaming operado pela Sky no Reino Unido, está finalmente disponível nas TVs Android, set-top-boxes, como o Nvidia Shield, e Chromecast com o Google TV.

Isto significa que as TVs inteligentes de vários fabricantes agora têm uma aplicação dedicada para o serviço - incluindo o Google e aparelhos de TV Android da Philips, Sharp, Panasonic e Toshiba.

Tudo o que os usuários têm que fazer é baixar a versão mais recente do aplicativo Now da Loja do Google Play e fazer o login ou se inscrever para uma nova conta,

Agora é diferente de muitos outros serviços de streaming na medida em que você pode comprar assinaturas rolantes para diferentes afiliações, incluindo Esportes, Cinema e Entretenimento. Você pode, portanto, escolher o conteúdo que preferir - seja ao vivo e a pedido de programas de TV de canais como Sky Atlantic e SKy Showtime, toda a linha Sky Sports, ou uma riqueza de filmes atuais e de arquivo.

Há também a possibilidade de filiação ao Hayu, com acesso a centenas de reality shows.

Os preços começam em £4,99 por mês para planos de filiação e podem ser cancelados a qualquer momento (pagando apenas pelo mês atual).

Assim como a TV Android, agora está disponível para visualização em muitos outros dispositivos - incluindo iOS, Apple TV, Fire TV, Roku, Sony, PlayStation e Xbox.

Escrito por Rik Henderson.