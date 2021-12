Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Agora está oferecendo um grande negócio festivo Sky Sports que vai dar a você Premier League e outros eventos esportivos ao vivo e sob demanda por apenas £ 25 por mês.

A associação esportiva tem mais de 25 por cento de desconto ao aceitar esta oferta antes de 3 de janeiro de 2022.

Você paga apenas £ 25 por mês durante quatro meses, garantindo que poderá assistir a todos os jogos da Premier League da Sky e todos os outros canais Sky Sports até o final de abril. Você também pode assistir a todo o Campeonato Mundial de Dardos.

Os jogos da Premier League que são ao vivo na Sky Sports durante o período festivo incluem Aston Villa vs Chelsea e Brighton vs Brentford no Boxing Day, além dos adversários ao título Chelsea vs Liverpool em 2 de janeiro.

A oferta está disponível para todos os novos membros do Now e membros existentes do Mês do Esporte que estão nos últimos 30 dias de sua oferta atual.

Não há contrato a ser assinado e os clientes podem cancelar a qualquer momento - pagando apenas pelo mês em que cancelaram.

Você pode descobrir mais sobre a oferta de esportes e como resgatar a oferta na página inicial do Now aqui.

Também recomendamos que você adquira um Boost para aumentar a qualidade da imagem para 1080p e áudio para 5.1. Faz uma grande diferença ao assistir jogos.