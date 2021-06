Serviço Skys Now para obter um corte de preços, passes de canal agregados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O serviço de streaming Now vai reduzir o preço de um de seus passes mais populares - o Cinema Membership.

Atualmente com preço de £ 11,99 por mês , será reduzido para £ 9,99 por mês a partir de julho. Isso o coloca em linha com o Now s Entertainment Membership, embora isso também tenha mudado.

Além dos principais canais Sky , como Sky Atlantic e Sky One, além de box sets de várias fontes, o pacote de entretenimento agora inclui acesso a conteúdo infantil de TV. Isso era anteriormente um pagamento extra como um passe separado.

Isso significa que programas como Nickelodeon, Cartoon Network e Boomerang agora estão incluídos por uma taxa mensal.

Mas nem tudo são boas notícias. Now Boost - o add-on que aumenta a qualidade da imagem para Full HD (de 720p) e áudio para 5.1 (de estéreo) - aumentará para £ 5 por mês. Também será necessário se você quiser transmitir para três dispositivos simultaneamente. Sem o Boost, agora os usuários ficarão restritos a fazer streaming para um dispositivo por vez a partir de julho.

A Sky disse anteriormente à Pocket-lint que o Now Boost poderia ser melhorado ainda mais no futuro , com possibilidades distintas de 4K HDR e Dolby Atmos.

Os planos de Associação Esportiva continuam com o mesmo preço de antes: £ 9,99 por dia de acesso, £ 33,99 por mês .

Escrito por Rik Henderson.