Agora a TV é apenas agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Agora a TV se livrou da TV. Em seu nome, pelo menos. O serviço de streaming da Sky é apenas agora, agora.

Além de um novo esquema de cores e logotipo curvilíneo, o próprio serviço ganha um visual totalmente novo em seus aplicativos de TV e móveis.

Os passes tradicionais também foram renomeados, com o nome "passe" também descartado. Cada plano pago é renomeado para Associação Agora , embora as categorias sejam as mesmas: Entretenimento, Cinema, Esportes, Crianças e Hayu.

O Boost ainda está disponível por £ 3 por mês, para atualizar as imagens para 1080p e áudio 5.1.

Assim como o serviço de TV, os pacotes de internet agora são chamados de Agora Banda Larga - que é em parte por que o nome foi alterado, suspeitamos.

“O Now sempre foi o lar do entretenimento de qualidade e a evolução da nossa nova marca garante que, mesmo em um mundo agitado, ninguém perca o entretenimento que ama”, disse a diretora da Now, Marina Storti.

"Ao mudar do Now TV para o Now, combinamos nossa qualidade de classe mundial com uma simplicidade brilhante. Esse imediatismo cria um verdadeiro destino e comunidade para aqueles que amam e vivem pelo melhor entretenimento."

Você pode verificar todas as novas ofertas do Now no site oficial aqui .

Escrito por Rik Henderson.