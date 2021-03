Agora, os clientes de TV podem acessar o conteúdo sob demanda Sky Sports

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Agora, os clientes de TV com um Sky Sports Pass podem acessar mais de 1.000 horas de conteúdo sob demanda. Anteriormente, o passe permitia apenas o acesso a feeds ao vivo dos canais Sky Sports.

No entanto, a partir de hoje, eventos ao vivo estarão disponíveis sob demanda para acompanhar, enquanto documentários, programas de notícias e pacotes de destaques estarão disponíveis para transmissão em uma nova parte do menu Now TV.

Isso já estava disponível na web e no celular, mas agora é adicionado à experiência da tela grande, como por meio do Now TV Smart Stick , smart TVs e outros dispositivos de streaming.

Uma vez que um jogo ou evento esportivo tenha ocorrido, ele estará disponível sob demanda por até sete dias. Isso inclui todos os jogos da Premier League exibidos na Sky Sports.

A nova seção da experiência do usuário é dividida em esportes, para que você possa encontrar facilmente a ação na qual está mais interessado.

Agora a TV permite o acesso ao Sky Sports (além de entretenimento, Sky Cinema e muito mais) sem a necessidade de um contrato. Você pode pagar por dia (se quiser acessar uma partida ou evento específico) ou mês. Geralmente custa £ 9,99 para um passe de 24 horas ou £ 33,99 para um mês. No entanto, muitas vezes existem negócios para clientes novos ou antigos.

Por exemplo, atualmente você pode obter um passe mensal Sky Sports por £ 25 por mês durante os primeiros três meses .

Escrito por Rik Henderson.