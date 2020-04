Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Agora a TV é uma ótima alternativa aos serviços regulares de TV paga no Reino Unido, uma vez que não precisa de um satélite ou instalação.

Ele essencialmente oferece acesso a uma grande variedade de canais Sky e outros pagos, box sets, filmes e esportes, ao vivo e sob demanda. E tudo sem um contrato de longo prazo ou compromisso.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre Now TV, quanto custa, quais dispositivos são compatíveis e muito mais.

Agora TV é um serviço de streaming de vídeo de propriedade da SKY que oferece uma variedade de canais de TV e conteúdo sob demanda por uma taxa mensal sem contrato.

É efetivamente Sky TV sem a necessidade de uma antena parabólica. Você precisa de banda larga meio decente, no entanto, como tudo é transmitido, e um dispositivo ou TV inteligente que transporta o aplicativo Now TV - mas o suporte é amplo e variado, de modo que não deve ser um grande problema.

Há uma série de passes Now TV que você pode comprar para pagamento mensal, que podem ser cancelados a qualquer momento. Cada um lhe dará acesso a um determinado número de canais ao vivo e, muitas vezes, conjuntos de caixas ou filmes sob demanda.

Todo o conteúdo é apresentado em até 720p e som estéreo, e está disponível para visualização em dois dispositivos (de seis registrados) simultaneamente. No entanto, se você pagar o Now TV Boost em cima do (s) passe (s) existente (s), você pode atualizar esse vídeo até 1080p e som surround 5.1, além de visualizar em três dispositivos simultaneamente.

Há cinco passes de TV principais para a Now TV.

Você compra um ou mais, com cada um dando-lhe acesso a um conjunto de canais ao vivo e, quando aplicável, conjuntos de caixas de programas de TV ou filmes sob demanda: Preço: £8.99 por mês

O Passe de Entretenimento inclui acesso ao vivo aos seguintes canais: Sky One, Sky Witness, Sky Atlantic, Gold, Comedy Central, Sky Comedy, Syfy, Sky Crime, Sky Arts, Fox, Discovery, MTV e National Geographic.

Você também recebe centenas de conjuntos de caixas sob demanda, incluindo programação Sky Originals, como Save Me Too e The Trip to Greece, e shows da HBO, como Westworld e Game of Thrones.

Preço: £11.99 por mês

O Sky Cinema Pass dá-lhe acesso às exibições ao vivo em todos os canais de filmes da Sky: Premiere, Hits, Musicals, Disney, Harry Potter, Star Wars, Comédia, Thriller, Drama, Ficção Científica & Horror e Super Heroes.

Além disso, você também tem acesso a todos os filmes exibidos nesses canais para visualizar a qualquer momento sob demanda.

Preço:£33,99 por mês (passes também disponíveis para acesso de um dia por £9,99 e acesso de 7 dias por £14,99)

Existem três opções para Sky Sports - você pode optar por obter um passe de um dia, uma semana ou um mês. Isso é flexível, permitindo que você pague apenas pela ação que você deseja. Digamos, um passe de um dia para a final da Copa da Liga, ou passe de uma semana para toda a cobertura do US Open.

Um passe Sky Sports na Now TV não inclui conteúdo sob demanda, mas você obtém toda a linha de canais Sky Sports para assistir ao vivo: Main Event, Premier League, Futebol, Cricket, Golf, F1, Action, Arena e Sky Sports News.

Preço:£3.99 por mês

O Now TV Kids Pass oferece uma seleção de canais de TV Kids para assistir ao vivo: Cartoon Network, Boomerang, Nickelodeon, Nick Toons, Nick Jnr. e Cartoonito.

Você também tem acesso a uma vasta gama de shows sob demanda e conteúdo de cada um desses canais, além de Sky Kids, Milkshake e muito mais, incluindo Peppa Pig, Adventure Time e Teen Titans Go.

Preço: £11.99 por mês

Hayu é um serviço de catch-up e on demand dedicado aos reality shows dos EUA, incluindo praticamente tudo o que os Kardashian já fazem e Queer Eye.

Além disso, você pode comprar um Now TV Boost por £3 por mês para aumentar a qualidade do vídeo para 1080p e o áudio para som surround 5.1. O número de dispositivos que podem ser usados ao mesmo tempo também é atualizado de dois para três.

Você pode registrar até seis dispositivos em uma única conta Now TV e usar até dois dispositivos de cada vez (três se você também pagar pelo Now TV Boost).

Você também pode trocar até três dispositivos em sua conta por mês (cancelar o registro de dispositivos vinculados antigos e registrar novos).

Agora TV ofereceu vários dispositivos próprios no passado, incluindo set-top-boxes, mas simplificou sua oferta nos últimos tempos para o Now TV Smart Stick.

Com um RRP de £24,99, ele fornece acesso simples a todo o conteúdo Now TV (em 720p e estéreo) conectando-se diretamente na parte de trás do seu conjunto. Ele também pode acessar outros aplicativos de streaming gratuitos e pagos, incluindo BBC iPlayer, ITV Hub e Netflix.

squirrel_widget_143487

Alternativamente, existem aplicativos Now TV para uma ampla variedade de diferentes TVs, set-top-boxes, consoles de jogos e outros dispositivos, como abaixo:

Telefones e tablets Android

Apple TV

Cromecast

TV EE

iPad

iPhone

iPod touch

Smart TVs LG

Computadores PC e Mac

PlayStation 4

Roku

Smart TVs Samsung

Xbox One

YouView

Embora você não precise de um contrato para um passe Now TV, você precisa cancelar um se não quiser que ele continue, pois a taxa será retirada da sua conta automaticamente todos os meses.

Como alternativa, você pode não querer pagar após um período de teste gratuito.

No entanto, é fácil cancelá-lo.

Basta ir para o site Nowtv.com em um navegador.

Acesse a guia Minha conta na parte superior da página e faça login.

Agora role para baixo até “Passes & Vouchers” e clique em.

Lá você verá todos os passes que você está inscrito atualmente, com uma caixa grande em cada um permitindo que você cancele.

Basta tocar ou clicar nessa caixa e seguir os passos para cancelar o passe. Simples.

Qualquer passe cancelado ainda funcionará até a data de validade.

Você também pode usar a mesma página para comprar novos passes ou aplicar quaisquer vouchers que você encontrar na internet ou através de um e-mail da própria Now TV.