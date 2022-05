Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há um filme de Mario descendo o lúcio - isto nós sabemos, mas há muitos detalhes sobre o filme que ainda estão no ar.

Desde seu elenco até quando você pode esperar realmente observá-lo, reunimos todos os fatos-chave para você aqui mesmo.

Temos uma data de lançamento firme para o filme Mario - a Nintendo anunciou que estava sendo adiado para o início de 2023, mas felizmente forneceu datas concretas.

Este é Miyamoto. Após consultar Chris-san, meu sócio da Illumination no filme Super Mario Bros., decidimos mudar o lançamento global para a primavera de 2023 a 28 de abril no Japão e 7 de abril na América do Norte. Minhas mais profundas desculpas, mas prometo que valerá bem a pena esperar