Nintendo atrasa o filme Super Mario Bros. para 2023

(Pocket-lint) - A Nintendo anunciou um atraso no lançamento de seu filme animado Super Mario Bros., empurrando o filme de sua data de lançamento projetada de 23 de dezembro de 2022 para a primavera de 2023.

O anúncio vem na típica moda Nintendo - é educado e apologético, queremos dizer. Não temos uma data exata em 2023 para fixar agora o filme, mas isso sem dúvida sairá com o tempo.

Este é Miyamoto. Após consultar Chris-san, meu sócio da Illumination no filme Super Mario Bros., decidimos mudar o lançamento global para a primavera de 2023 a 28 de abril no Japão e 7 de abril na América do Norte. Minhas mais profundas desculpas, mas prometo que valerá bem a pena esperar - Nintendo of America (@NintendoAmerica) 26 de abril de 2022

Não se sabe muito sobre o filme, em termos de seu enredo, embora você possa adivinhar com segurança que ele seguirá Mario enquanto ele tenta resgatar Peach de algum tipo de situação, mas conhecemos um monte do elenco principal depois que a Nintendo os revelou no ano passado.

O elenco de Chris Pratt como Mario foi muito lembrado, mas estrelas como Anya Taylor-Joy como Peach e Jack Black como Bowser fazem parecer que poderia ser um conjunto bastante interessante.

Ao contrário da desastrosa (mas interessante) adaptação de ação ao vivo de 1993, esta será uma característica animada, que deve tranquilizar os fãs de que ela pode ficar mais próxima da magia que torna os jogos da Nintendo tão interminavelmente divertidos.

Escrito por Max Freeman-Mills.