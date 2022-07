Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Netflix está fazendo parceria com a Sennheiser para oferecer uma nova experiência de áudio espacial que funciona em todos os dispositivos.

Graças à tecnologia da Sennheiser, o conteúdo Netflix com áudio estéreo será melhorado com este novo som surround imersivo. A Sennheiser disse que a experiência é compatível com todos os dispositivos e em todos os planos de streaming da Netflix. Ela não requer alto-falantes de som surround ou equipamento de home theatre. A tecnologia, chamada Ambeo 2-Channel Spatial Audio, funciona com alto-falantes estéreo padrão.

A Sennheiser disse que o Ambeo visa proporcionar "uma experiência de áudio melhorada onde quer que o estéreo seja entregue hoje, seja em aparelhos de TV padrão, sistemas estéreo, fones de ouvido, tablets ou laptops". Vários parceiros da Sennheiser trabalharam com a empresa para oferecer a Ambeo, incluindo a Netflix. De fato, o primeiro título a usar a Ambeo é a quarta temporada de Coisas Estranhas.

Se a saída de áudio de seu dispositivo estiver definida para áudio estéreo, você não precisará ajustar nenhuma configuração para experimentar o Ambeo. Ele será a configuração padrão para configurações de dois canais para títulos. (Basta procurar por "áudio espacial" na barra de busca da Netflix para encontrar títulos.) Assim, os assinantes da Netflix que não possuem alto-falantes de som surround ou dispositivos que suportam áudio espacial continuarão a ver o áudio espacial ativado automaticamente ao assistir a um programa de TV ou filme compatível. Se você tiver dispositivos espaciais compatíveis com áudio, como os AirPods, nada mudará.

Para saber mais sobre áudio espacial, consulte o guia Pocket-lint.

Escrito por Maggie Tillman.