(Pocket-lint) - A temporada 3 da The Umbrella Academy terminou com mais perguntas do que respostas, por isso é bom que a Netflix já tivesse encomendado uma temporada 4.

Foi anunciado em agosto de 2022 que a mostra voltará para uma "quarta e última temporada".

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso até agora.

A Umbrella Academy temporada 4 data de lançamento do rumor

O arquivamento na temporada 4 está previsto para começar em 6 de fevereiro de 2023, afirma Moviesr.net (como também confirmado pela estrela Robert Sheehan abaixo). Pode até estar terminado em maio.

Fonte: Robert Sheehan (Klaus Hargreeves)' Instagram ao vivo pic.twitter.com/fyKr9pzaHr- TUA S4 IS CONFIRMED (@tua_updates) 9 de dezembro de 2022

Isso significa que a temporada inteira poderia chegar ao final de 2023, embora o início de 2024 seja um alvo mais realista.

Como assistir à temporada 4 da The Umbrella Academy

A temporada inteira estará disponível exclusivamente na Netflix.

Quantos episódios a temporada 4 da The Umbrella Academy tem?

Embora tenha havido 10 episódios cada na temporada 1 a 3 de The Umbrella Academy, o apresentador Steve Blackman confirmou que haverá apenas 6 na temporada 4.

"Mas você vai amá-los", ele postou no Twitter.

É verdade. Mas você vai amá-los. https://t.co/jV9ysCcPK0-- Steve Blackman (@SteveBlackmanTV) 14 de dezembro de 2022

O enredo da Umbrella Academy season 4

Desvie o olhar agora se quiser evitar os spoilers para as estações 1, 2 e 3.

Tendo derrotado a maioria da Academia Sparrow e outra versão de Reginald, a família Hargreeves perdeu seus poderes e aparentemente "restabeleceu" o mundo de volta ao normal.

Entretanto, Sloane (da Academia Sparrow) está desaparecido, os outros irmãos se separaram, e Ben (que agora está vivo) viajou para a Coréia do Sul. Ainda não descobrimos o que está por vir para a equipe, embora, de acordo com o fan Twitter @tua_updates, a trama vai retomar nove anos depois, pois eles precisarão se reunir para salvar o mundo uma última vez.

Leia o resumo completo da quarta temporada aqui: pic.twitter.com/8YxQGzqEsY- TUA S4 IS CONFIRMED (@tua_updates) 16 de dezembro de 2022

O elenco e a equipe da Umbrella Academy da quarta temporada

Todo o elenco original retornará, incluindo Elliott Page como Viktor, e o soberbo Robert Sheehan como Klaus. Agora que Ben está vivo novamente, Justin H Min também apresentará mais - exatamente como fez na terceira temporada.

A única outra notícia de elenco por enquanto é que Javon Walton (The Addams Family 2, Euphoria) estará desempenhando um papel atualmente não especificado na nova série.

Como alcançar a The Umbrella Academy

Todos os 30 episódios das temporadas 1, 2 e 3 da The Umbrella Academy estão disponíveis para passar na Netflix.

Existe um trailer da temporada 4 da The Umbrella Academy?

Considerando que tudo o que vimos é a confirmação de uma temporada 4, ainda não há um teaser ou trailer de verdade.

Atualizaremos quando um aparecer. Enquanto isso, aproveite o carretel da temporada 3 bloopers postado abaixo.

Haverá uma temporada 5 da The Umbrella Academy?

Infelizmente, foi confirmado que a temporada 4 da The Umbrella Academy será a última. Netflix descreve-a como a quarta e última aventura para a família Hargreeves.

Reunião de família, Brellies: Vamos em uma quarta e última aventura. pic.twitter.com/0zOYDb6Jwm- Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) 25 de agosto de 2022

Escrito por Rik Henderson.