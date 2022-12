Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Quase quatro anos após a última aparição como John Luther - e 13 anos após o personagem ter agraciado nossas telas pela primeira vez, Idris Elba está voltando como o excelente mas complicado detetive em um filme intitulado "Luther": O Sol Caído".

Isto é tudo o que você precisa saber sobre Lutero: O filme Fallen Sun, incluindo quando será lançado, sobre o que se espera dele, o que você deve assistir antes e como você poderá assistir quando ele sair.

Lutero: A data de lançamento do The Fallen Sun

Março 2023

Lutero: O filme "Fallen Sun" será lançado em março de 2023. Isto foi confirmado por Idris Elba e Netflix no Twitter. A produção começou em novembro de 2021, por isso já está em cartaz há algum tempo.

Por enquanto, essa é a data que sabemos, mas suspeitamos que não vai demorar muito até que uma data exata de lançamento seja detalhada. Atualizaremos este recurso assim que soubermos mais.

Ele está de volta....



Lutero: O Sol Caído. Março 2023.



Até breve. pic.twitter.com/Biad4JnC7n- Idris Elba (@idriselba) 26 de dezembro de 2022

Como assistir Lutero: O Sol Caído

Lutero: O Fallen Sun estará na Netflix quando ele chegar, então você precisará de uma assinatura Netflix para assisti-lo.

As cinco temporadas da série de TV Luther, na qual o filme se baseia, inicialmente foi ao ar na BBC, mas a Netflix assumiu o filme.

O que é Lutero: O Sol Caído sobre?

De acordo com Idris Elba, Lutero: O filme The Fallen Sun é uma "verniz em grande escala do programa de TV". Diz-se que é um thriller negro - como era a série de TV - e ele disse que os fãs de Lutero irão adorá-lo, assim como os novos fãs.

JustWatch publicou a sinopse do filme como: "Um horripilante assassino em série está aterrorizando Londres enquanto o brilhante, mas desonrado detetive John Luther senta-se atrás das grades". Assombrado por seu fracasso em capturar o psicopata cibernético que agora o escarnece, Luther decide fugir da prisão para terminar o trabalho por qualquer meio necessário".

Lutero: O elenco do Fallen Sun

Lutero: The Fallen Sun foi escrito por Neil Cross e dirigido por Jamie Payne.

Os seguintes atores e atrizes foram confirmados para Lutero: O filme The Fallen Sun:

Idris Elba como John Luther

Dermot Crowley como DSU Martin Schenk

Peter Theobalds como DC Williams

Lauryn Ajufo como Anya

Einar Kuusk como Arkady Kachimov

Natasha Patel como Lydia Deng

Andy Apollo como Barman

Cain Aiden como Gamer ao vivo

Callum Chiplin como Rescue Worker

Daniel Eghan como Oficial Forense

James Travis como Prisioneiro

Nikki Athan

Cynthia Erivo

Andy Serkis

Jess Liaudin

O que observar diante de Lutero: O filme "The Fallen Sun" (O Sol Caído)

Lutero: O filme Fallen Sun é baseado na série de televisão Lutero da BBC, que apareceu pela primeira vez em 2010. Foram cinco temporadas da série de crimes, com um total de 20 episódios. A final da temporada 5 de Lutero foi ao ar em 4 de janeiro de 2019.

Idris Elba disse que você não precisa ter assistido as temporadas anteriores do programa de televisão Lutero para poder desfrutar do filme que se aproxima, embora suspeitemos que não fará nenhum mal tê-los assistido para ter uma sensação adequada de seu caráter complicado.

Se você gosta de se atualizar nas cinco temporadas de Lutero antes do filme ser lançado, você pode assistir aos 20 episódios no BBC iPlayer.

Existe um trailer para Lutero: The Fallen Sun?

Não, ainda não. A Netflix compartilhou apenas a data de lançamento e três imagens do Lutero: O filme The Fallen Sun.

Ainda não foi lançado um trailer, embora esperemos que algo apareça em breve. Assista a este espaço e nós o entregaremos assim que estiver disponível.

Escrito por Britta O'Boyle.