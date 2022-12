Netflix está adicionando os exercícios da Nike para fitness em casa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Netflix anunciou que no dia 30 de dezembro adicionará uma série de treinos do Nike Training Club a seu catálogo, permitindo aos usuários acessar os treinos no dispositivo que quiserem.

Os treinos não acarretarão nenhum custo adicional e funcionarão em sua TV, algo que anteriormente só estava aberto aos usuários do Nike Training Club se eles jogassem sua tela de telefone ou tablet em uma tela maior.

Aparentemente, haverá mais de 30 horas de vídeo no total, divulgadas em duas seções. A primeira, chegando no dia 30 de dezembro, totalizará 46 vídeos, incluindo algumas séries para ajudar você a aprender com novos exercícios e técnicas.

Isto parece ser um ganho para todos - os usuários recebem uma nova gama de vídeos de exercícios que são realmente profissionais, enquanto a Nike recebe uma nova vitrine para anunciar seus planos de ginástica.

A Netflix, por sua vez, poderia ver isto como um grande primeiro passo para fazer do fitness uma parte importante de sua oferta, uma vez que cada vez mais pessoas estão optando por fazer exercícios em frente a um guia em sua TV sempre que possível.

Neste momento não está super claro quando o segundo lote de vídeos será lançado, mas a Nike diz que haverá 90 treinos no total até o final, então você assumiria que esta é a primeira metade, com mais aparentemente chegando "ao longo de 2023".

Até os treinos chegarem, porém, você não terá outra escolha a não ser continuar assistindo TV e filmes na Netflix - veja o que achamos que são os melhores programas a serem feitos neste momento.

Escrito por Max Freeman-Mills.