Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O trailer para os docuseries Netflix do Príncipe Harry e Meghan Markle está aqui.

Em 2020, o Duque e a Duquesa de Sussex assinaram um acordo de vários anos com a Netflix para produzir conteúdo através de seu estúdio de produção Archewell. O acordo incluía documentários, filmes, programas com scripts, conteúdo infantil - e até docuseries estreladas pelos próprios Sussexes. Em 1º de dezembro, a Netflix finalmente lançou um trailer para a próxima série, simplesmente intitulado Harry e Meghan.

Harry e Meghan: O que saber

Harry e Meghan é uma próxima série de documentários em seis partes sobre o Duque e a Duquesa de Sussex. De acordo com a Página Seis, a Netflix vem trabalhando no projeto há algum tempo, filmando o casal em sua casa no Montecito e em sua viagem a Nova York em setembro de 2021.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

O estúdio não tinha confirmado que estava trabalhando em uma docusaria até que lançou um trailer em dezembro de 2022. Quando perguntado por que eles fizeram o reality show, Harry diz no trailer: "Ninguém vê o que está acontecendo atrás de portas fechadas". Eu tinha que fazer tudo o que podia para proteger minha família". Meghan acrescenta então: "Quando as apostas são tão altas, não faz mais sentido ouvir nossa história de nós?"

Eis como a Netflix descreveu Harry e Meghan em sua declaração à imprensa:

"Em sua essência, o relacionamento deles se parece com muitos outros: Eles se conheceram, tiveram um romance de tempestade, se apaixonaram, se casaram, tiveram filhos e construíram uma vida baseada em valores compartilhados e no apoio mútuo do trabalho e das ambições um do outro. Mas o Duque e a Duquesa de Sussex não são um casal comum. Sua história de amor é uma das mais marcantes da história, e mesmo os fãs e seguidores mais conectados de sua história nunca a ouviram contar assim antes.



Harry e Meghan é uma série sem precedentes de documentários em seis partes que explora a extensão de seu relacionamento, desde os primeiros dias do namoro do casal até os desafios e controvérsias que os levaram a se afastar da família real. A série inclui entrevistas com familiares e amigos que nunca falaram publicamente sobre o relacionamento do casal antes, assim como historiadores e jornalistas que dissecam como a mídia influenciou a relação de Harry e Meghan com a família real e a Commonwealth em geral".

Harry e Meghan: Data de lançamento

Segundo a People, Harry e Megan estarão disponíveis para transmissão em dezembro de 2022 - embora isso não tenha sido confirmado pela Netflix. A página Seis informou que as docuseries serão liberadas em 8 de dezembro, mas esta data ainda não é oficial.

Harry e Meghan: Onde assistir

A nova série será transmitida exclusivamente na Netflix. Faz parte do acordo plurianual da Sussexes com a Netflix no qual sua produtora, Archewell Productions, produzirá documentários, documentários, longas-metragens, programas com scripts e programação infantil.

Harry e Meghan: elenco e equipe

Harry e Meghan apresentarão o Príncipe Harry e Meghan Markle, naturalmente. Mas a série inclui comentários de amigos próximos e familiares, muitos dos quais nunca falaram publicamente sobre o que viram ou ouviram, e de historiadores sobre a relação da família real com a mídia. O documentário é dirigido por Liz Garbus, diretora premiada com o Oscar e vencedora do Emmy.

Em uma entrevista com Variety, Meghan falou sobre trabalhar com Garbus, diretora de Amor de 2012, Marilyn: "É bom poder confiar nossa história a alguém - uma diretora experiente cujo trabalho eu admiro há muito tempo - mesmo que isso signifique que pode não ser do jeito que teríamos contado", diz ela. "Mas não é por isso que a estamos contando. Estamos confiando nossa história a outra pessoa, e isso significa que ela passará por suas lentes".

Entre os produtores executivos estão Erica Sashin, Mark Monroe, Dan Cogan, Ben Browning, Chanel Pysnik, Jon Bardin e Mala Chapple.

Harry e Meghan: Reboques

Até agora há apenas um trailer para Harry e Meghan. O clipe de um minuto apresenta imagens nunca antes vistas dos ex-royals, incluindo fotos da recepção do casamento do casal e das gravidezes de Meghan. O trailer também mostra Harry e Meghan em confessionários. Sobre um alambique de Meghan chorando em suas mãos, ouvimos Harry dizer: "Ninguém vê o que está acontecendo atrás de portas fechadas".

Em seis episódios, a série vai explorar a relação entre o príncipe Harry e Meghan e o que levou à sua saída da família real.

Escrito por Maggie Tillman.