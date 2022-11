Coisas estranhas finais farão você chorar, digamos Duffer Brothers

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Coisas estranhas chegarão ao fim quando o último episódio da quinta temporada de ares e seus criadores tiverem sugerido que isso fará você chorar.

Matt Duffer, dos irmãos Duffer, revelou que, quando ele e seu irmão lançaram a última temporada para a Netflix, fez chorar os honchos de cabeça do serviço de streaming: "Conseguimos que nossos executivos chorassem, o que me pareceu um bom sinal", disse ele durante um evento em Los Angeles durante o fim de semana. "As únicas outras vezes que os vi chorar foram como reuniões de orçamento".

O produtor executivo Shawn Levy acrescentou que, independentemente de serem do gênero TV, os Duffers conseguiram fazer com que as pessoas envolvidas fossem mais do que os monstros: "Como testemunha e tendo estado naquela sala de duas horas e tendo lido este primeiro roteiro... a coisa sobre estes Duffer Brothers é que, embora o programa tenha ficado tão famoso, os personagens tão icônicos e há tanto sobre os anos 80 e o sobrenatural, é sobre estas pessoas. É sobre estes personagens.

"A quinta temporada já está tão claramente cuidando destas histórias dos personagens porque isso sempre foi o sangue vital de coisas estranhas. "

Como postado pela Netflix no Twitter na semana passada, o primeiro script completo já foi entregue. Ross Duffer também revelou que o segundo está em mãos: "Nós entregamos o primeiro script há algumas semanas e estamos no segundo. Está a todo vapor à frente", disse ele no evento.

Infelizmente, ainda não se sabe quando as filmagens podem começar, então também é impossível saber quando a quinta e última temporada será transmitida. Supomos 2024, considerando o trabalho a ser realizado. Nós o atualizaremos quando soubermos mais.

Escrito por Rik Henderson.