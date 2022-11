Chris Rock comedy especial para ser o primeiro show ao vivo da Netflix

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Netflix começará a transmitir shows ao vivo do "início de 2023" com uma comédia especial de Chris Rock para ser a primeira.

Foi revelado no início deste ano que a Netlflix planejava juntar-se a outros serviços de streaming, tais como Amazon Prime Video e Apple TV+, para transmitir programação ao vivo. No entanto, ao contrário de seus pares, ela não exibirá eventos esportivos ao vivo.

Ao invés disso, estará se concentrando em especiais de comédia e séries de televisão não codificadas, tais como reality shows. De fato, ela poderá até usar sua posição única como plataforma tecnológica para permitir o voto dos telespectadores nos próximos programas de talentos.

Em maio, foi informado que o concurso de dança Dance 100 poderia ser o primeiro a oferecer votação ao vivo. Ele será apresentado pelo instrutor Peloton Ally Love e está sendo feito no Reino Unido pelo Studio Lambert - a mesma companhia de produção por trás do The Circle.

Também são apresentadas algumas das apresentações no próximo Netflix é um festival de piadas. Ainda não se sabe quem pode participar, mas os participantes anteriores incluem Dave Chappelle, Larry David e Pete Davidson.

A Netflix ainda não definiu uma data firme para quando Chris Rock iniciará seus planos de transmissão ao vivo, mas considerando que diz "início de 2023", esperamos que seja na primavera, no máximo.

Escrito por Rik Henderson.