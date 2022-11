A estação Sandman 2: O que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Sandman voltará às nossas telas. Após uma primeira temporada de grande sucesso na Netflix, a adaptação dos quadrinhos continuará, com o produtor executivo e escritor original Neil Gaiman confirmando que foi recomissionada.

Isso significa que as aventuras de Morfeu, Lúcifer e dos variados habitantes do Dreaming estarão de volta com histórias mais sombrias e encantadoras.

Eis o que sabemos sobre isso até agora.

A data de lançamento da segunda temporada do Sandman

É muito cedo para colocar uma data para a estréia da segunda temporada do Sandman. A Netflix só anunciou no início de novembro de 2022 que o "Sonho Continua". As filmagens ainda estão por começar.

Como assistir a The Sandman season 2

Como um original Netflix, será exclusivo para o serviço de streaming. Você precisará ter uma conta Netflix, embora não se saiba se ela será incluída para os assinantes do Netflix Basic mais barato, com anúncios por níveis. Supomos que será - com anúncios, é claro.

Quantos episódios haverá na temporada 2 de The Sandman?

Há 11 episódios de The Sandman season 1, mas ainda não há indicação se isso também será o caso para a segunda temporada.

Como alcançar o The Sandman

Toda a temporada 1 do The Sandman está disponível para assistir na Netflix, incluindo os 10 episódios principais e o episódio 11 da antologia que não é realmente necessário para a continuidade, mas apresenta duas histórias fantásticas ambientadas ao redor do mundo de Morfeu.

O enredo e os detalhes da temporada 2 do Sandman

Desvie agora os olhos para evitar os spoilers das estações 1 e 2.

No final da temporada (antes do episódio antológico), Lúcifer Morningstar veste a vingança de Morfeu após sua vitória na batalha da inteligência para recuperar seu leme do Inferno. Temos a certeza, portanto, de ver este jogo.

De fato, a segunda temporada é provável que pegue do quadrinho The Sandman #20 e a Temporada das Névoas comercializa o livro de bolso. Isto vê o Sonho voltar ao Inferno para resgatar Nada - que vimos no episódio 4 da temporada 1 do programa. Isso resulta em uma virada de eventos que nem mesmo o Senhor dos Sonhos poderia ter previsto.

A temporada também pode progredir nos eventos de Um Jogo de Você - o próximo livro de bolso comercial da série de histórias em quadrinhos.

O elenco e a equipe da temporada 2 do Sandman

O elenco e a equipe para a temporada 2 ainda não foi revelado. É provável que os principais protaganistas estejam de volta, porém, com Tom Sturrdige retornando como Dream, Vivienne Acheampong como Lucienne, Patton Oswalt como a voz de Matthew o Corvo, e Gwendoline Christie como Lucifer Morningstar.

Uma declaração do criador e escritor dos quadrinhos The Sandman e produtor executivo do programa, Neil Gaiman, sugere que voltará, ao lado do resto da equipe de produção:

"É um prazer inacreditável dizer que, trabalhando com Netflix e Warner Bros, Allan Heinberg, David Goyer e eu estaremos dando ainda mais vida às histórias de The Sandman", disse ele.

"Ninguém vai ficar mais feliz com isso do que o elenco e a equipe do Sandman: eles são os maiores fãs do Sandman que existem". E agora é hora de voltar ao trabalho".

Já existe um trailer para a segunda temporada do Sandman?

Considerando que a segunda temporada acaba de ser anunciada, as filmagens ainda nem sequer começaram, portanto um trailer completo demorará um pouco para chegar.

Mas há um breve vídeo teaser, conforme postado no Twitter por Gaiman.

Os rumores são verdadeiros. Netflix está emocionado que tantos de vocês tenham assistido Sandman, e o que todos esperávamos que acontecesse... de fato aconteceu... pic.twitter.com/zc5CrhsdZK- Neil Gaiman (@neilhimself) 3 de novembro de 2022

Será que o Sandman será renovado por uma terceira temporada?

Esperamos que sim. Mas não há confirmação de nenhuma maneira. Por enquanto, apenas a segunda temporada foi comissionada.

Escrito por Rik Henderson.