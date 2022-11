A camada da Netflix suportada por anúncios não funciona na Apple TV no lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O nível da Netflix com desconto e suporte a anúncios está agora ao vivo em um monte de países, mas os assinantes estão descobrindo que ela não funcionará em sua Apple TV.

A nova camada Netflix Basic com anúncios agora está ao vivo e custa apenas £4,99 / $6,99 / EUR5,49 por mês, mas você não poderá realmente assistir a nenhum conteúdo se tentar fazê-lo em uma caixa de TV Apple. Isso porque o novo nível ainda não é suportado, embora a Netflix diga que será eventualmente.

Ainda não está claro porque o Basic with Ads tier não está trabalhando no hardware da Apple TV, com a empresa informando aos usuários que eles apenas terão que usar outros dispositivos para assistir seu conteúdo ou atualizar seu plano - uma resposta menos que satisfatória quando o objetivo do novo tier é economizar dinheiro.

Curiosamente, a nova camada Netflix funciona como esperado em outros dispositivos Apple incluindo o novo iPhone 14, mas parece que os assinantes precisarão esperar por uma atualização do aplicativo se quiserem assistir na tela grande.

A falta de suporte da Apple TV também não é a única ressalva aqui. Além de assistir a anúncios antes e durante programas de TV e filmes, Basic com Anúncios também limita as pessoas a um fluxo por conta, assim como a qualidade de imagem de 720p. Eles também não podem baixar nenhum conteúdo para visualização offline.

O Netflix Basic com Ads tier está agora disponível nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Brasil, França, Alemanha, Itália, Japão, Coréia do Sul e México. Aqueles que já são assinantes podem mudar para um plano Netflix mais barato hoje.

Escrito por Oliver Haslam.