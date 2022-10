Você compartilha uma conta Netflix? Será cobrada uma taxa de usuário "extra" em 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Depois de meses de indicação de que planejava quebrar o compartilhamento de senhas, a Netflix finalmente confirmou que começará a fazer isso no início do próximo ano.

O gigante do streaming anunciou durante sua chamada trimestral de lucros na terça-feira que cobrará dos assinantes uma taxa mensal adicional se eles compartilharem suas credenciais de login a partir do início de 2023. A Netflix, que também está se preparando simultaneamente para lançar pela primeira vez um nível de assinatura apoiado por anúncios, disse que permitirá aos assinantes criar subcontas como parte de seu vigoroso esforço para finalmente "monetizar o compartilhamento de contas" (também conhecido como crack down on password sharing).

"Nós desembarcamos em uma abordagem ponderada para monetizar o compartilhamento de contas e começaremos a lançar isto mais amplamente a partir do início de 2023", disse Netflix em sua última carta aos acionistas. "Depois de ouvir o feedback dos consumidores, vamos oferecer a possibilidade aos mutuários de transferir seu perfil Netflix para sua própria conta e aos acionistas para gerenciar seus dispositivos mais facilmente e criar subcontas ("membro extra") se eles quiserem pagar pela família ou amigos.

A Netflix continuou: "Em países com nosso plano de preços mais baixos com suporte de anúncios, esperamos que a opção de transferência de perfil para os mutuários seja especialmente popular".

A Netflix introduziu recentemente uma ferramenta de transferência de perfil que permite que os usuários transfiram facilmente suas recomendações personalizadas, visualizando o histórico, e muito mais para uma nova conta.(Pocket-lint tem um guia que explica como o recurso funciona.) Ele também anunciou na semana passada que está lançando sua camada de $6,99 por mês com suporte a anúncios, chamada Ads with Basic, em 3 de novembro nos EUA, Reino Unido, e outros países. Netflix disse que você pode esperar que os anúncios durem de 15 a 30 segundos.

Tenha em mente que, no início deste ano, a Netflix informou que perdeu assinantes pela primeira vez em mais de 10 anos, com sua contagem de assinantes caindo em mais 1,3 milhões nos EUA e Canadá e 1 milhão em todo o mundo no último trimestre.

A Netflix aparentemente está enfrentando este problema de frente, impedindo o compartilhamento de senhas entre os usuários. Tem realizado testes que pressionam os usuários no Chile, Costa Rica e Peru a pagar mais por uma subconta se acreditar que alguém está acessando sua assinatura fora de sua casa. Também testou uma maneira para usuários na Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras e República Dominicana comprarem"casas" adicionais para contas fora de sua residência principal.

A Netflix ainda não confirmou quanto cobrará de assinantes por conta de usuário extra em 2023. O Pocket-lint o manterá informado.

