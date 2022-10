Como mudar para o plano publicitário mais barato da Netflix

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Netflix está lançando um plano mais barato com anúncios em 3 de novembro nos EUA, Reino Unido e em vários outros países importantes.

Chamado de"Basic with ads", o plano de assinatura apoiado por anúncios permite assistir Netflix a um preço mais baixo. Você pode transmitir vídeo com qualidade HD (até 720p) em um telefone, tablet, computador ou TV suportados de cada vez. Mas, ao contrário dos planos sem anúncios da Netflix, os comerciais serão exibidos antes ou durante a maioria dos programas de TV e filmes - e, crucialmente, alguns filmes e programas de TV podem não estar disponíveis devido a restrições de licenciamento. Os downloads também não estão incluídos.

No entanto, com o plano de anúncios, você terá jogos Netflix sem anúncios! Confuso, certo? De qualquer forma, se isto é algo que você quer tentar para economizar dinheiro, especialmente nos meses de inverno, é fácil.

Você pode se inscrever na Basic com anúncios, ou se você for atualmente um membro, você pode mudar seu plano.

Se você é atualmente um membro da Netflix, você pode mudar seu plano para Basic com anúncios.

Precisa de mais ajuda? Consulte a página de suporte da Netflix para mudar de plano.

Se você é novo na Netflix, você pode se inscrever no plano Basic com anúncios, assim como faria em qualquer outro plano.

Precisa de mais ajuda? Consulte a página de suporte do Netflix para se inscrever. Ela também tem instruções para quem usa o aplicativo Netflix para dispositivos móveis e set-top boxes.

Sim, você pode fazer downgrade ou upgrade entre planos quando quiser. Mas há algumas coisas a serem lembradas se você tentar mudar seu plano Netflix.

Você pode esperar ver uma média de cerca de 4 minutos de anúncios por hora, e um anúncio pode durar até 30 segundos. Você não pode pular ou avançar os anúncios, mas pode pausar a reprodução durante um anúncio.

Aproveite sua experiência na Netflix exatamente como ela é hoje? Ótimo! Nada na forma como você assiste Netflix vai mudar.



