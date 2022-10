Netflix agora começa em $6,99, mas você terá que assistir a anúncios

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Em breve você poderá assistir Netflix por apenas £4,99 / $6,99 / 5,49 por mês, mas há um senão - você terá que lidar com anúncios para conseguir esse novo preço baixo.

A nova camada do Netflix, chamada de Basic com anúncios, estará disponível a partir de novembro nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Coréia, México e Espanha. Netflix diz que você terá acesso à maior parte do conteúdo de sua vasta biblioteca, mas que "alguns filmes e programas de TV" não estarão disponíveis. Você ainda poderá jogar a crescente coleção de jogos da Netflix, no entanto.

Então, com quantos anúncios você terá que se deparar para economizar algum dinheiro? Uma média de quatro ou cinco minutos de anúncios por hora de conteúdo, nos dizem, mas você não poderá baixar nada para visualização offline - algo para ter em mente se você for alguém que baixa conteúdo para viagens de avião, por exemplo. Cada anúncio funcionará entre 15 e 30 segundos cada, também.

A Netflix também aproveitou a oportunidade para ajustar um pouco o seu alinhamento. Tanto o novo Basic com anúncios quanto os níveis Basic existentes agora têm 720p de vídeo, por exemplo. Isso significa que as pessoas que já pagam pelo plano Basic estão recebendo uma atualização em novembro, o que é bom. Note que tanto o Basic com anúncios quanto o Basic só permitem a transmissão em um único dispositivo.

Aqueles que querem conteúdo 1080p ainda podem escolher as opções Standard ou Premium, com esta última fornecendo acesso ao streaming de 4K.

Tudo isso começa em 3 de novembro de 2022 às 9h P.T., então você só tem que esperar mais algumas semanas se estiver esperando por uma maneira ainda mais barata de assistir Netflix. Agora esperamos que a Disney+ lance seu próprio nível, enquanto a Apple TV+ também está considerando anúncios.

Escrito por Oliver Haslam.