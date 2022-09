Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Bridgerton é um dos shows mais populares da Netflix e a Rainha Charlotte é um dos melhores personagens do show, então provavelmente não é tão surpreendente que um show sobre ela esteja em cartaz.

O espetáculo spin off será chamado "Rainha Charlotte": A Bridgerton Story' e se concentrará na jovem Rainha Charlotte e sua história, incluindo sua ascensão ao poder.

Isto é tudo o que você precisa saber sobre o spin off da Rainha Charlotte Bridgerton, incluindo quando se espera que seja lançado, bem como como assistir a ele e o que esperar.

Rainha Charlotte: Uma data de lançamento da história de Bridgerton

Netflix não confirmou quando a rainha Charlotte: Uma história de Bridgerton será lançada, apesar de ter dito 2023, então sabemos que estaremos pelo menos esperando até o próximo ano.

Atemporada 3 de Bridgerton também deverá ser lançada no final de 2022 ou no início de 2023, mas ainda não está claro se a série spin off será lançada junto com Bridgerton ou se o serviço de streaming irá mantê-los separados.

Como assistir a Rainha Charlotte: Uma história de Bridgerton

Quando a Rainha Charlotte: Uma história de Bridgerton é lançada, sabemos que será uma série Netflix e, portanto, você precisará de sua assinatura Netflix pronta.

O que será a Rainha Charlotte: Uma História de Bridgerton será sobre?

O spin-off da Rainha Charlotte: Uma História de Bridgerton será baseada na jovem Rainha Charlotte e sua jornada para a poderosa, intrometida e excelente Rainha que todos nós conhecemos e amamos de Bridgerton.

Netflix também disse que o spin off cobrirá a jovem Violet Bridgerton e Lady Danbury.

Diz-se que será uma "série limitada de prequelas", mas até agora, não sabemos quantos episódios ela oferecerá.

Caros leitores, alegrem-se com uma introdução formal à própria realeza, Índia Amarteifio, que junto com a dupla incomparável de Golda Rosheuvel e Adjoa Andoh revelará as origens de Vossa Majestade. A Rainha Charlotte: Uma História de Bridgerton está a caminho, de fato. pic.twitter.com/mE7OcH5gRu- Bridgerton (@bridgerton) 23 de setembro de 2022

Que será lançada na Rainha Charlotte: Uma história de Bridgerton?

A Netflix confirmou um número de membros do elenco para a Rainha Charlotte: Uma História de Bridgerton.

Aqui está a lista de quem podemos esperar ver no elenco.

Golda Rosheuvel como Rainha Charlotte

Índia Amarteifio como Rainha Charlotte mais jovem

Adjoa Andoh como Lady Agatha Danbury

Arsema Thomas como Agatha Danbury mais jovem

Cyril Nri como Lord Danbury

Ruth Gemmell como Lady Bridgerton

Frota James como Rei Jorge III

Corey Mylchreest como o mais jovem Rei George III

Michelle Fairley como princesa Dowager Augusta

Hugh Sachs como Brimsley

Sam Clemmett como um Brimsley mais jovem

Richard Cunningham como Lord Bute

Tunji Kasim como Adolphus

Rob Maloney como o Médico Real

Todos saudem a Rainha Charlotte!

Para sua próxima série, Lady @ShondaRhimes fará uma crônica da ascensão de Sua Majestade à proeminência e ao poder estimado em uma prequela que testemunhará Golda Rosheuvel retomar seu papel e India Amarteifio juntar-se ao Ton como a jovem Rainha Charlotte. pic.twitter.com/SELpiMdnDc- Bridgerton (@bridgerton) 30 de março de 2022

Existe um trailer para a rainha Charlotte? Uma história de Bridgerton?

Ainda não há um trailer completo, mas a Netflix usou seu evento Tudum no final de setembro para revelar um clipe do First Look que mostra a jovem Rainha Charlotte tentando subir um muro de jardim e conhecendo seu futuro marido, o Rei George.

O clipe mostra que o giro seguirá um humor e um estilo semelhante ao de Bridgerton, e é provável que os fãs fiquem entusiasmados.

O que observar diante da Rainha Charlotte: Uma história de Bridgerton?

A Rainha Charlotte: A Bridgerton Story é dirigida por Shonda Rhimes - a mesma produtora responsável por Bridgerton, assim como excelentes espetáculos como Grey's Anatomy.

Como o programa vai contar a história da Rainha Charlotte antes da série Bridgerton, você não precisa assistir Bridgerton antes de assistir ao spin off. Mas se você não viu Bridgerton, então definitivamente vale um relógio e você terá uma boa noção do tipo de estilo e humor que se espera da Rainha Charlotte: Uma história de Bridgerton, como mencionamos.

