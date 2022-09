O Vigilante na Netflix: Data de lançamento, trama e como assistir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Em breve a Netflix estreará The Watcher em sua plataforma de transmissão - uma série limitada de TV de Ryan Murphy (American Horror Story, Glee).

Baseado em uma história verdadeira, ele estrela Naomi Watts e Bobby Cannavale como um casal aterrorizado por um perseguidor não identificado que assiste a cada movimento deles - daí o título.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso.

A data de lançamento do Watcher

O Vigilante estará disponível para assistir a partir de 13 de outubro de 2022.

Como assistir The Watcher

O Watcher é exclusivo da Netflix.

Quantos episódios The Watcher terá?

Haverá sete episódios no total. Como é uma série limitada, não haverá uma segunda temporada.

A história e o cenário do The Watcher

O programa é baseado na história verdadeira de Nora e Dean Brannock que, em 2015, mudou-se para sua casa de sonho em Nova Jersey apenas para logo começar a receber cartas sinistras de uma misteriosa perseguidora que se chamava "A Observadora".

Netflix ganhou uma guerra de lances pelos direitos de seu horripilante conto.

O elenco e a tripulação do Watcher

Naiomi Watts (The Ring, King Kong) interpreta Nora Brannock, enquanto Bobby Cannavale (Mr Robot, Boardwalk Empire) é seu marido, Dean. Mia Farrow e Jennifer Coolidge também aparecem.

O espetáculo foi criado por Ryan Murphy e Ian Brennan (também de Glee).

Existe um trailer para The Watcher?

A Netflix lançou um trailer para The Watcher durante seu evento de fãs do Tudum em setembro de 2022. Você pode assistir ao trailer no topo desta página.

Escrito por Rik Henderson.