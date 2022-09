Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Além de conseguir uma terceira temporada, a presença da Netflix das Bruxas está se expandindo este ano para incluir uma nova mini-série de pré-qualificação, estabelecida mais de mil anos antes do tempo de Geralt da Rivia.

A nova série limitada será chamada de The Witcher: Blood Origin (Origem do Sangue), e estrelou a incrível Michelle Yeoh como um conjunto de duendes na época em que criaram o primeiro protótipo de Witcher.

É claro que estamos nos afastando um pouco dos romances com esta série, por isso é difícil prever exatamente para onde ela irá. Mas já temos algumas informações sobre seu lançamento, seu elenco e sua trama. Aqui está tudo o que sabemos até agora.

A Feiticeira: Origem do sangue - Data de lançamento

Ar em 25 de dezembro de 2022

Durante seus anúncios Tudum, a Netflix anunciou que a Blood Origin começará a ser veiculada em 25 de dezembro, dia de Natal de 2022.

Os mundos irão colidir. O Feiticeiro: A Origem do Sangue está chegando à Netflix em dezembro. #TUDUM pic.twitter.com/G9T5Ze1PnR- Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 24 de setembro de 2022

Para aqueles no hemisfério norte que comemoram, esta será uma mini série que você pode encaracolar sob um cobertor em frente ao fogo com e beba depois de um dia de consumo excessivo de alimentos.

A origem do sangue é descrita como uma série limitada, no entanto, não espere um episódio épico de oito horas de duração, como The Witcher proper. Originalmente se esperava que fossem seis episódios, mas agora é mais provável que sejam apenas quatro episódios, de acordo com as últimas informações.

The Witcher: Origem do Sangue - Onde posso vê-lo?

Sendo um original Netflix, este estará disponível exclusivamente no Netflix para ser transmitido a partir de dezembro.

The Witcher: A Origem do Sangue - Lote

A Netflix já nos deu algumas informações sobre a história contada em Blood Origin. A sinopse descreve-a como tendo sido definida 1.200 anos antes de Geralt, Ciri e Yennefer, quando o primeiro protótipo Witcher foi criado.

Ele "explora" essa criação, e conta a história dos eventos que levam à "Conjunção das Esferas" onde os mundos dos homens, duendes e monstros se fundem para se tornarem um só mundo.

O Feiticeiro: A Origem do Sangue - Elenco

O membro mais recentemente confirmado do elenco é Minnie Driver. A atriz será a voz sobre narradora de uma personagem dentro do universo Witcher que também fará uma aparição na terceira temporada de The Witcher.

Sem dúvida, o membro mais notável do elenco é a lenda que é Michelle Yeoh, que é a protagonista elfo, Scian, e a ela se unem Sophia Brown e Laurance O'Fuarain em seus papéis de Éile e Fjall.

Os fãs dos programas de TV de comédia britânicos reconhecerão imediatamente Lenny Henry na lista, assim como a estrela de Black Books Dylan Moran. É claro que há outros no elenco da série épica, notamos alguns dos mais notáveis abaixo.

Michelle Yeoh - Scian

Lenny Henry - Balor

Sophia Brown - Éile

Laurence O'Fuarain - Fjall

Dylan Moran - Uthrok One-Nut

Jacob Collins-Levy - Eredin

Francesca Mills - Meldof

Nathaniel Curtis - Brían

Mirren Mack - Merwyn

Minnie Driver - Narrador

Huw Novelli - Irmão Morte

Zach Wyatt - Syndril

Lizzie Annis - Zacaré

Amy Murray - Fenrick

Hebe Beardsall - Catrin

Kim Adis - Ket

Aidan O'Callaghan - Kareg

O Feiticeiro: Origem do sangue - Reboques e trailers

Até agora, tudo o que vimos do programa foi o trailer teaser que foi publicado em dezembro de 2021. Nós o incorporamos abaixo para seu prazer visual.

À medida que mais teasers, trailers e featuresttes forem publicados, nós os deixaremos aqui. Esperemos que entre agora e o lançamento, vejamos mais alguns para aguçar nosso apetite para a próxima edição do Witcher.

Escrito por Cam Bunton.