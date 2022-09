Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Vikings: Valhalla está voltando para uma segunda temporada, o que é muito bom considerando que a primeira terminou em uma espécie de penhasco.

Com os irmãos Harald e Olaf Sigurdsson agora em lados diferentes na batalha pelo trono, e Leif e Freydis retunidos, a ação está pronta para avançar rapidamente. Está se preparando para algumas coisas emocionantes à frente.

Aqui está tudo o que sabemos sobre a nova temporada até agora.

Vikings: Data de lançamento da temporada 2 de Valhalla

Ainda não descobrimos uma data de lançamento específica, embora a Netflix tenha confirmado que os Vikings: A temporada 2 de Valhalla será lançada em 2023.

Como assistir os Vikings: Temporada 2 de Valhalla

Como na primeira temporada, os Vikings: A temporada 2 de Valhalla será exclusiva para a Netflix.

Quantos episódios serão os Vikings: A temporada 2 de Valhalla?

Como no caso dos Vikings: Valhalla temporada 1, a segunda temporada consistirá de oito episódios. Sabemos disso porque o Netflix anunciou uma comissão de três episódios em 2019, com 24 episódios encomendados no total.

Vikings: Trama da temporada 2 de Valhalla e rumores

A Netflix lançou um breve clip teaser da temporada 2 durante sua apresentação do Tudum em setembro de 2022. Nele, ele mostra um Leif reunido, Freydis e Harald fugindo do exército de Olaf (irmão de Harald), junto com outros fugitivos da invasão de Kattegat. Ele ordena a seus homens que os matem apenas por ajuda invisível para vir do mar.

Isso é tudo que sabemos sobre a trama da segunda temporada até agora, embora possamos esperar mais avanços na Inglaterra, com Emma tendo tomado o trono e a ex-rainha de Canute, Ælfgifu, em busca de vingança.

Vikings: elenco e equipe da temporada 2 de Valhalla

Grande parte do elenco da estação 1 retorna (com exceção daqueles que pereceram, naturalmente).

Isso incluirá Sam Corlett como Leif Erikson, Frida Gustavsson como Freydís Eiríksdóttir, e Leo Suter como Harald Sigurdsson.

Jóhannes Haukur Jóhannesson também reempreende seu papel como Olaf Haraldsson, claro, considerando que ele está no clip teaser compartilhado pela Netflix.

Como alcançar os Vikings

Na verdade, há muito para se colocar em dia se você estiver chegando a Vikings: Valhalla afresh. Não só há toda a temporada 1 na Netfix para assistir, como também há seis temporadas de seu predecessor premiado, Vikings, disponível no Hulu nos EUA, e no Amazon Prime Video no Reino Unido.

A partir de 2024, ele passará para Netflix na íntegra, mas por enquanto você precisará acompanhar o espetáculo nas plataformas acima mencionadas.

O Vikings original é ambientado 100 anos antes dos eventos em Valhalla e conta a história de Ragnar Lothbrok e seus filhos, que ocasionalmente é mencionada nas sequelas dos shows.

Existe um Vikings? trailer da temporada 2 de Valhalla?

A Netflix lançou um clipe de um minuto e meio durante sua apresentação do Tudum em setembro de 2022. Você pode assisti-lo no topo desta página.

Haverá um Vikings: Temporada 3 de Valhalla?

Haverá um Vikings: Temporada 3 de Valhalla. A Netflix anunciou em março de 2022 que havia encomendado duas novas temporadas (2 e 3) da série de sucesso.

Soe os chifres. Vikings: Valhalla está voltando para a temporada 2 e 3. SKOL! pic.twitter.com/y6vmMVJual- Vikings Valhalla (@NetflixValhalla) 9 de março de 2022

