O Feiticeiro: A Prequela de Origem Sanguínea estreará em 25 de dezembro

(Pocket-lint) - Durante seus principais anúncios da Tudum - juntamente com muitos outros programas de sucesso - a Netflix anunciou quando a prequela de sua adaptação ao romance Andrzej Sapkowski vai pousar na plataforma.

A data prevista para The Witcher: Blood Origin, é 25 de dezembro (dia de Natal), com a série limitada de séries com apenas quatro episódios.

Os mundos vão colidir. The Witcher: Blood Origin está chegando à Netflix em dezembro. #TUDUM pic.twitter.com/G9T5Ze1PnR- Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 24 de setembro de 2022

Esta série particular é mais de mil anos antes do tempo de Geralt, Ciri e Yennefer, e conta a história de como "sete párias no mundo élfico se unem em uma busca de sangue contra um poder imparável".

A série cobrirá um evento conhecido como a Conjunção das Esferas onde os elfos, humanos e monstros colidem e vêm a habitar o mesmo mundo.

A Origem do Sangue é protagonizada por Michelle Yeoh, Sophia Brown, Laurence O'Fuarain e - recentemente anunciada - Minnie Driver.

Driver estará estrelando como narradora de voz, tecendo a história em conjunto mostrando como ela se relaciona e se encaixa na história de The Witcher no futuro, e é alegado que aparecerá na tela na próxima série propriamente dita.

Escrito por Cam Bunton.