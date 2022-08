Como sair da Netflix em qualquer dispositivo com facilidade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - É provável que você tenha entrado na Netflix em vários dispositivos desde que configurou sua conta. Você pode ter adicionado Netflix à sua TV, telefone, Chromecast, Amazon Fire TV Stick e muito mais.

Se você tiver tido problemas com a restrição de sua visualização, dependendo do plano Netflix selecionado. Talvez o Netflix pense que você está assistindo em muitos dispositivos diferentes ou que você acabou de deixar sua conta com dispositivos que você não possui mais. Tudo o que você precisa fazer é sair do sistema.

Siga este guia para sair de tudo o que você precisar e até mesmo remotamente.

Uma das maneiras mais fáceis de garantir que sua conta Netflix esteja segura e você só esteja logado nos dispositivos que deseja ser é simplesmente sair de todos os dispositivos de uma só vez. Felizmente, fazer isto é realmente fácil, embora seja um pouco extremo, pois você também terá que fazer o logon de volta em qualquer coisa que você não queira sair.

Mas se você estiver procurando assegurar sua conta, este é um passo sólido no sentido de fazer isso. Também recomendamos que você altere sua senha enquanto estiver fazendo isso, se estiver preocupado de alguma forma com sua conta.

Para sair da Netflix em todos os dispositivos ao mesmo tempo, siga estes passos:

Dirija-se ao seu laptop ou desktop e faça o login em sua conta Netflix Clique na seta suspensa na parte superior direita da tela e clique em "conta". Na página da conta, desça até o fundo Procure a opção de Desconectar-se de todos os dispositivos e clique que

Você será então assinado fora de tudo e precisará entrar novamente onde deseja estar.

Se você só quer sair da Netflix em sua TV, então os passos são bem simples. Isto só o fará sair da TV na qual você está conectado, mas é ideal se você tiver conectado em algum lugar novo temporariamente, como um quarto de hotel, por exemplo.

Vale notar que a opção de sair da TV está um pouco escondida na TV:

Abra o aplicativo Netflix em sua TV e escolha qualquer um dos perfis que você tem configurado Quando você estiver no navegador principal navegue até o final do menu Clique onde diz "Obter ajuda". Na página seguinte, rolar todo o caminho para baixo e selecionar "sign out" e então confirmar

Uma vez assinado, você deve ver a tela de login habitual da Netflix sem nenhum detalhe ou opção de perfil.

Se você está procurando sair da Netflix, então usar seu telefone é outra ótima opção. O uso do aplicativo oficial em seu telefone permite que você saia de vários dispositivos ao mesmo tempo, como você pode fazer no site da área de trabalho.

Para fazer isso, siga estes passos:

Abra o aplicativo Netflix em seu telefone Clique para abrir qualquer perfil Pressione na foto do perfil no canto superior direito do aplicativo Encontre e clique em "conta" sob as diversas opções Vá até o fundo e clique em "sair de todos os dispositivos".

Isto lhe dará um sinal de tudo.

Escrito por Adrian Willings.