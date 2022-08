Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Sinal vermelho, sinal verde. Se você é um fã do Jogo das Lulas, temos dúvidas de que você estará dizendo essa frase da mesma forma que acabamos de dizer em nossas cabeças. Você também pode ficar satisfeito em saber que logo poderá jogar uma versão real do Jogo de Lula com seus amigos em determinados locais nos EUA e no Reino Unido.

Uma empresa de jogos interativos chamada Immersive Gamebox assinou um acordo com a Netflix para desenvolver uma experiência de jogo de lula em pessoa para permitir que as equipes participem de desafios inspirados em alguns dos jogos da série de TV.

Aqui está tudo o que você precisa saber.

A experiência do Jogo de Lula presencial verá equipes de dois a seis jogadores competindo em uma série de desafios que foram inspirados nos jogos do programa de TV.

A experiência na vida real incluirá um take adpated dos seguintes jogos:

Luz Vermelha, Luz Verde - para isso você usará o rastreamento de movimento 3D para contornar os obstáculos para chegar à segurança.

Dalgona - este jogo envolve esculpir as formas dentro do limite de tempo usando o rastreamento de movimento 3D em seu visor.

Tug of War - este jogo o verá coordenar com seus companheiros de equipe para ganhar.

Marbles - para isto, você usará as telas de toque para lançar berlindes na tela central para passar para o próximo nível.

Ponte de vidro - para isto você precisará trabalhar com sua equipe para resolver quebra-cabeças para chegar ao outro lado.

Jogo de Lula - para isto, você jogará o Jogo de Lula real; de verdade. Dê a volta ao campo e desvie de inimigos.

Sempre que você perder um desafio, perderá uma vida virtual. Sim, não se preocupe, você não vai morrer. Cada vez que você ganhar um desafio, o dinheiro virtual aparecerá em um mealheiro.

Você pode assistir um vídeo do que esperar seguindo este link, mas a empresa diz: "Você participará como um competidor no jogo de lula e terá que sobreviver aos seis desafios do programa. Usando nossas viseiras de rastreamento de movimento 3D e telas de toque ao redor da sala, você precisará sobreviver a cada desafio para avançar no jogo".

Haverá alguns locais nos EUA e no Reino Unido onde você poderá participar do desafio do Jogo de Lula na vida real e outros estão chegando antes do final do ano.

Para aqueles nos EUA, aqui é para onde você terá que ir:

Lower East Side de Manhattan, Nova York

Victoria Gardens, Rancho Cucamonga, Califórnia

Oakbrook Chicago, Illinois

Colorado, Denver

Grand Scape, Dallas

Cibolo, San Antonio

Woodlands Mall, Houston, Texas

Utah, Salt Lake City

Virgínia, Arlington

Para aqueles no Reino Unido, aqui é onde você poderá jogar:

Lakeside, Essex

Southbank, Londres

Wandsworth, Londres

Manchester Arndale

Há também locais abertos em Leeds, Liverpool e um no Manchester Trafford Centre antes do final de 2022. Outras localidades que virão em 2022 incluem Berlim, Hamburgo, São José, São Francisco e mais duas no Texas.

Os preços variam de acordo com a idade. Para aqueles no Reino Unido, a versão interativa do Jogo de Lula custará £34 para um adulto (12+), £24 para um júnior que deve ser acompanhado por um adulto na Caixa do Jogo, e £29 para um estudante.

Nos EUA, um adulto (12+) custa $34,99, um júnior $24,99 e um estudante $29,99.

A experiência custa 60 minutos e é recomendada para maiores de 16 anos de idade. Você pode reservar agora, indo para Immersive Gamebox.

A experiência interativa do Jogo de Lula chegará nos locais que mencionamos acima a partir de 21 de setembro de 2022.

Os locais extras não têm data no momento.

Além de confirmar uma segunda temporada do Jogo de Lula, sobre a qual você pode ler tudo em nosso recurso separado, a Netflix também está fazendo um show do jogo.

O game show terá um prêmio de US$ 4,56 milhões, mas você precisará entrar para participar. Você pode ler tudo sobre como entrar e o que isso envolve em nosso recurso separado.

Escrito por Britta O'Boyle.