(Pocket-lint) - Netflix acendeu um barril de pólvora quando lançou Extraction em 2020, o filme de ação Chris Hemsworth explodindo até o topo de suas paradas e aumentando a popularidade à medida que sua popularidade se espalhava.

Agora sabemos que uma seqüência está a caminho, com Hemsworth voltando ao lado do diretor do primeiro filme. Descubra todos os detalhes chave aqui mesmo.

Soubemos que Extraction estava recebendo uma seqüência em setembro de 2021, quando a Netflix estreou um trailer realmente curto que foi cortado em sua maioria a partir das filmagens dos momentos finais do primeiro filme.

Ele termina com a confirmação de Extraction 2, mas não esclareceu uma data ou janela de lançamento, sem surpresas. Em meados de 2022, no entanto, Collider informou que o filme deveria ser lançado em 2023, depois de ter encerrado suas filmagens em abril de 2022.

Isso significa que esperamos não ter muito mais tempo para esperar antes de saber mais sobre onde o Tyler Rake de Hemsworth irá a seguir, e em que missão ele se encontrará.

Você pode conferir aqui mesmo o primeiro teaser da Extração 2.

É curto, mas doce, e na verdade serve como um lembrete decente de como o último filme terminou, com Tyler Rake dando um mergulho profundo em um rio em perigo mortal depois de ser ferido enquanto protegia sua carga.

Acrescentaremos a esta seção quaisquer outros trailers que liberem o filme, portanto, verifique de novo se alguma coisa apareceu.

A extração 2, felizmente, será um filme simples de se ver uma vez que saia - como um original Netflix totalmente caseiro, tudo o que você precisará é de uma conta Netflix ou teste para poder vê-lo por completo.

Pode ter uma tiragem limitada nos cinemas também, dada a popularidade do primeiro filme, mas teremos que esperar para ver o que Netflix anuncia naquela frente quando a data de lançamento for realmente confirmada.

Por enquanto só conhecemos três nomes-chave em relação à Extração 2, mas eles são realmente importantes.

Primeiramente, Chris Hemsworth está de volta ao papel principal como Tyler Rake mercenário, de modo que você pode esperar mais cenas de luta e acrobacias impressionantes do homem principal.

Em segundo lugar, Sam Hargrave, o diretor de duplos, que se tornou o diretor Sam Hargrave, está novamente no leme, o que é igualmente animador se você espera ver o tipo de coreografia e brutalidade que tornou as lutas e perseguições de Extraction tão memoráveis.

Finalmente, o escritor Joe Russo, que fez tanto trabalho com a Marvel ao lado de seu irmão Anthony, está novamente escrevendo o filme, o que significa que os três maiores nomes ligados ao tom e conteúdo do primeiro filme estão de volta para mais.

Pode haver alguns outros membros do elenco de volta, mas nada está confirmado nesta fase e teremos que esperar para saber mais, ao que parece.

No final da extração, Tyler Rake estava em uma situação difícil, mas o fato de que há uma sequela chegando significa que sabemos que ele sobreviveu e lutará outro dia.

No entanto, não temos muito o que fazer em termos do que a Extração 2 possa vê-lo fazer.

O escritor Joe Russo disse que a equipe não queria fazer o mesmo filme novamente, então teoricamente vamos ter um tom e um ritmo ligeiramente diferentes na seqüência, ao que parece. Como isso é distinto, será algo a se descobrir.

Russo também disse a Collider que, comparado ao primeiro filme Extraction 2 "tem um esquema de cores diferente. Está ambientado em uma parte diferente do mundo".

Isso significa que estamos otimistas para ver alguns novos locais e, potencialmente, um monte de acrobacias que jogam qualquer parte do mundo em que aterrissamos, dado o quão bem isso funcionou para Bangladesh em Extraction.

Com base no par de filmagens do diretor Sam Hargrave acima, parece ser um local invernal, com neve, que provavelmente será exibido em algum momento do filme.

Escrito por Max Freeman-Mills.