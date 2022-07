O Gray Man 2 em desenvolvimento na Netflix

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Netflix confirmou que a seqüência do filme The Gray Man está em andamento, juntamente com um filme spin-off, vendo uma grande expansão da franquia.

The Gray Man - que é baseado em uma série de livros de Mark Greaney - estreou na plataforma de streaming em 22 de julho de 2022 e foi o número um em 92 países no primeiro fim de semana de seu lançamento.

O filme tem um excelente elenco, com Ryan Gosling estrelando e é o terceiro filme do estúdio independente AGBO a estrear na Netflix e o segundo a alcançar o número um em todo o mundo. AGBO também é responsável por Extraction estrelando Chris Hemsworth, que também está recebendo uma sequela que acaba de ser dada uma data de lançamento para 2023.

Netflix disse que Gosling voltará para a seqüência do The Gray Man, juntamente com os diretores Joe e Anthony Russo. Também foi revelado que os Russos e Mike Larocca da AGBO irão produzir junto com Joe Roth e Jeffrey Kirschenbaum para Roth Kirschenbaum Films.

A plataforma de transmissão também disse que o co-escritor do The Gray Man, Stephen McFeely, escreverá a seqüência.

Em termos do filme spin-off, Netflix confirmou que ele será escrito pelos roteiristas Paul Wernick e Rhett Reese, mas o que ele apresentará está sendo mantido em segredo por enquanto.

Atualmente não há notícias sobre quando a seqüência de The Gray Man será lançada, embora, dado que ainda precisa ser escrita e filmada, é provável que demore um pouco. Com base na linha do tempo de extração, podemos estar esperando até 2024 ou 2025.

Escrito por Britta O'Boyle.