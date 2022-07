Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O próximo plano da Netflix com suporte de anúncios está a meses de ser lançado. Aqui está tudo o que sabemos até agora sobre a nova camada, incluindo quanto poderá custar e se todos os seus shows e filmes favoritos ainda estarão disponíveis para assistir.

Nível de assinatura mais barato: Um novo plano que servirá para anúncios e custará menos

A Netflix está há muito tempo disponível para ser transmitida sem anúncios. Em breve, introduzirá um novo plano de assinatura que servirá para veicular anúncios. Ele estará ao lado das clássicas ofertas sem anúncios, mas será mais barato. Já foi confirmado que a Netflix lançará esta nova camada de assinatura, mas ainda não sabemos quando ela estará disponível ou quanto custará.

O preço: Ainda não sabemos, mas o Netflix normal começa em $10/mês.

Não há notícias sobre os preços da Netflix para o nível apoiado por anúncios. Atualmente, o plano de inscrição mais barato da Netflix nos EUA custa US$ 9,99 por mês sem anúncios.

Anúncios: Pouco se sabe, mas a plataforma da Microsoft irá veicular todos os anúncios

Tudo o que se sabe até agora é como a publicidade será entregue, já que a própria Microsoft anunciou um parceiro para o novo serviço.

Ela assinou um acordo com a Netflix para ser o parceiro tecnológico e de vendas para o novo nível, o que significa que ela fornecerá os comerciais. Todos os anúncios a serem vistos pelos telespectadores virão através da plataforma da Microsoft: "Os comerciantes que procuram a Microsoft para suas necessidades publicitárias terão acesso à audiência da Netflix e ao inventário de TV conectada premium", disse em um comunicado à imprensa.

Os planos estão claramente aumentando, portanto, embora devamos esperar que o novo nível seja lançado a qualquer momento em breve.

Greg Peters, chefe da Netflix, afirmou recentemente que ainda há muito trabalho a ser feito antes que esteja pronto: "É muito cedo e temos muito trabalho a fazer", disse ele. "Mas nosso objetivo a longo prazo é claro: mais escolha para os consumidores e uma experiência de marca premium e melhor do que a da TV linear para os anunciantes". Estamos entusiasmados em trabalhar com a Microsoft enquanto damos vida a este novo serviço".

Restrições: A Netflix ainda está negociando e pode não incluir todos os títulos

A Netflix parece ter sugerido que seu próximo plano apoiado por anúncios não terá todos os mesmos filmes e programas que você pode assistir atualmente no serviço de streaming sem anúncios.

Durante o vídeo da Netflix no segundo trimestre de 2022, os executivos da empresa discutiram como a camada suportada por anúncios terá a grande maioria do conteúdo. Entretanto, parece que a Netflix ainda está conversando com os estúdios sobre a inclusão de alguns títulos, e nem todos eles vão conseguir terminar. Se o plano apoiado por anúncios fosse lançado agora mesmo, a maioria dos usuários ainda teria uma grande experiência, afirma a Netflix.

"Hoje, a grande maioria do que as pessoas assistem na Netflix, podemos incluir no nível apoiado por anúncios", disse o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos.

"Há algumas coisas que não... que estamos conversando com os estúdios, mas se lançássemos o produto hoje, os membros da camada de anúncios teriam uma grande experiência". Vamos limpar algum conteúdo adicional, mas certamente não todo, mas não achamos que isso seja um obstáculo material para o negócio", explicou Sarandos.

O CFO Spencer Neumann acrescentou: "É certamente um prazer ter, mas não é obrigatório ter". Neumann continuou: "Como disse Ted, podemos lançar hoje sem nenhum direito adicional de liberação de conteúdo". Espero que possamos complementar isso, mas seremos disciplinados no que fizermos".

Veja abaixo para ver a conversa completa no contexto. Ela começa por volta das 18:55.

O Wall Street Journal informou pela primeira vez na semana passada que a Netflix estava negociando com estúdios para incluir conteúdo em uma camada com anúncios.

Data de lançamento: Início de 2023

Embora não esteja claro o que estará faltando no próximo plano apoiado por anúncios, a Netflix disse que está no caminho certo para lançar a nova camada no início do próximo ano.

A Netflix disse que planeja "começar em um punhado de mercados onde os gastos com publicidade são significativos" - o que provavelmente significa os EUA e o Reino Unido.

"Nossa intenção é implementá-la, ouvir e aprender, e iterar rapidamente para melhorar a oferta", disse a empresa em uma carta aos acionistas em julho. Com o tempo, nossa esperança é criar um modelo publicitário melhor do que o da televisão linear, que seja mais transparente e relevante para os consumidores, e mais eficaz para nossos parceiros publicitários". Embora leve algum tempo para aumentar nossa base de membros para a camada de publicidade e as receitas de publicidade associadas, a longo prazo, pensamos que a publicidade pode permitir um aumento substancial da filiação (através de preços mais baixos) e crescimento dos lucros (através das receitas de publicidade)".

