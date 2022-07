Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Netflix está testando uma nova maneira de evitar o compartilhamento de senhas: É pedir aos usuários de alguns países que comprem casas adicionais.

Como primeiro relatado pela Bloomberg, os assinantes da Netflix na Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras e República Dominicana podem começar a ver um teste anti-password sharing. Uma página de suporte para o Netflix em Honduras detalha que está levando alguns usuários a pagar uma taxa adicional se eles tentarem entrar em uma conta Netflix em uma TV ou dispositivo conectado à TV em um local fora de sua residência principal por mais de duas semanas.

Se eles quiserem continuar usando Netflix após duas semanas em um dispositivo nesse outro local, eles devem comprar uma casa adicional que custa 219 pesos extras por mês por casa na Argentina (US$ 1,17). Aqueles no plano Netflix Basic podem adicionar uma casa extra. Com o plano Netflix Standard, eles podem somar até duas casas extras. Os assinantes do plano Netflix Premium podem somar até três.

Nos países de teste, os assinantes têm uma "casa" primária onde podem acessar a Netflix através de qualquer dispositivo daquela casa. Eles podem viajar e usar Netflix em laptops e dispositivos móveis, mas o teste lhes pedirá que comprem "casas" adicionais para usar o serviço nas telas de TV. Os assinantes podem optar por não comprar a casa adicional e podem continuar a usar o serviço em seus dispositivos móveis. O acesso na TV será, obviamente, bloqueado, a menos que eles adicionem e paguem pela casa extra. A página de suporte da Netflix detalha as novas mudanças como parte deste teste.

Além disso, a Netflix também: Netflix diz que 100 milhões de senhas de compartilhamento: Crackdown chegando?

Netflix disse que usa informações como endereços IP, IDs de dispositivos e atividade da conta para determinar se os assinantes estão usando um dispositivo dentro de sua casa. O gigante do streaming está trabalhando em um recurso que permitirá aos usuários nos países de teste rastrear onde sua conta está sendo usada e restringir o acesso.

Escrito por Maggie Tillman.