(Pocket-lint) - O Cyberpunk 2077 pode ter pegado muito floco para o estado de buggy em que foi lançado, mas o jogo também vendeu um número absolutamente enorme de cópias, introduzindo todo um novo conjunto de pessoas ao mundo do cenário Cyberpunk.

Agora seu CD de desenvolvimento Projekt Red está se unindo à streaming behemoth Netflix em um programa de TV animado no mesmo mundo, com um novo elenco de personagens tentando fazer seu caminho na Cidade da Noite. Descubra tudo o que você precisa saber sobre o Cyberpunk: Edgerunners, aqui mesmo.

Ainda não temos um dia exato para o lançamento do Cyberpunk: Edgerunners, mas sabemos em que mês ele vai cair - setembro de 2022.

Sem dúvida, a Netflix está trabalhando exatamente quando lançá-la, dado o número de séries e filmes que ela tem que colocar ao vivo a cada mês. Ainda assim, você pode marcar o mês em seu calendário e saber que você deve ser capaz de assistir ao espetáculo em algum momento durante ele.

Aqui está a boa notícia - é super simples explicar como você pode assistir Cyberpunk: Edgerunners quando sai: basta fazê-lo na Netflix!

O programa está sendo produzido pelo próprio gigante do streaming, portanto você não deve ser capaz de encontrá-lo em nenhum outro lugar, o que significa que você precisará de um teste ou de uma assinatura ativa do serviço para assistir à execução de seus 10 episódios.

Tivemos um par de reboques teaser para Edgerunners até agora, com o teaser principal tendo saído no início de junho de 2022 - ele está embutido abaixo.

Ao mesmo tempo que aquele trailer, o Netflix também deixou cair um pequeno clipe sem nenhum trabalho de voz nele, mostrando um vislumbre da nefasta gangue Maelstrom, com a qual os personagens do programa irão claramente interagir com sangue em um ponto.

Mais recentemente, no início de julho de 2022, vimos os créditos de abertura do espetáculo, que são elegantes e empregam o amarelo vivo pelo qual o marketing da Cyberpunk tem sido tão reconhecido. Tem um bom pedaço de Franz Ferdinand para apoiá-lo, pois percorre o elenco e a equipe.

Não aprendemos muito sobre a história que estaremos assistindo ao desdobramento em Edgerunners, mas temos o resumo oficial abaixo da Netflix:

"A série conta uma história autônoma de 10 episódios sobre uma criança de rua tentando sobreviver na Cidade Noturna - uma cidade obcecada pela tecnologia e modificação corporal do futuro.

"Tendo tudo a perder, ele permanece vivo tornando-se um edgerunner - um fora-da-lei mercenário também conhecido como um cyberpunk".

Assim, o jovem que você pode ver com destaque no trailer do teaser parece ser nosso protagonista, mas há claramente alguns outros personagens recorrentes que aparecem. Poderia ser uma espécie de gangue? Isso lembraria a relação entre o jogador-caráter V e seu melhor amigo Jackie Welles do jogo.

É seguro assumir que haverá emaranhamento com corporações e gangues criminosas, já que este é o coração do mundo do Cyberpunk - todos ambientados na mesma Cidade da Noite do jogo.

Você pode vislumbrar elementos reconhecíveis como a carpa gigante neon Koi flutuando por algumas áreas, juntamente com os cintilantes arranha-céus das áreas do centro da cidade.

A partir dos clipes do show também fica claro que o show vai abraçar os temas maduros do mundo do criador do Cyberpunk Mike Pondsmith. Vai ser sangrento e sangrento, em resumo, então não assista se você tiver sensibilidades delicadas!

Escrito por Max Freeman-Mills.