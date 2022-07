Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As Coisas Estranhas 4 terminaram com um grande penhasco, estabelecendo a quinta e última temporada com um estrondo.

Certamente, sem dar muito, promete ser a maior e mais ousada até agora.

Aqui está tudo o que sabemos sobre ele até agora.

Foi anunciado em fevereiro de 2022 que o espetáculo foi renovado para uma quinta e última temporada, embora não haja escala de tempo em que possamos esperá-lo.

Nossos próprios pensamentos são que ela aparecerá não antes do verão de 2023, talvez até 2024 considerando a quantidade de trabalho de efeitos especiais necessários mesmo após as filmagens.

Houve quase dois anos, respectivamente entre as estações 2 e 3, e 3 e 4, embora a pandemia tenha sido em grande parte culpa desta última.

Stranger Things season 5 estará disponível na Netflix, já que toda a corrida é exclusiva da plataforma.

AVISO: GRANDES SPOILERS PARA A QUARTA TEMPORADA À FRENTE!!!

A frágil barreira entre a Upside Down e nosso próprio mundo foi quebrada, com Vecna / Henry cumprindo sua tarefa de abrir a maior fenda até agora.

Isso aparentemente permitiu que elementos do Upside Down derramassem em Hawkins (com a neve em forma de poeira uma boa indicação do que está por vir). O Will também tem boas razões para pensar que Vecna ainda está vivo, graças à sua conexão com o Mind Flayer como estabelecido na primeira temporada.

Também não sabemos bem o que aconteceu com o "monstro das partículas" na prisão russa, com o guarda simplesmente dizendo que ele tinha ido para "eles".

Portanto, tudo isso configura bem o início da próxima temporada. É provável que também chegue ao chão, como explicaram os criadores/escritores do show The Duffer Brothers, Matt e Ross, ao Happy Sad Confused podcast: "Normalmente... é quase uma rampa de duas horas antes que nossos filhos realmente se envolvam em um mistério sobrenatural". Você os conhece, você os vê em suas vidas, eles estão lutando para se adaptar ao ensino médio e assim por diante". Steve está tentando encontrar uma data, tudo isso", disse Matt (como transcrito por The Hollywood Reporter).

"Nada disso obviamente vai ocorrer nos dois primeiros episódios [da temporada final]".

Os irmãos também revelaram que a temporada inteira "vai se mover rapidamente".

"Os personagens já estarão em ação, eles já terão um objetivo e um impulso, e eu acho que isso vai esculpir pelo menos um par de horas e fazer com que esta temporada seja realmente diferente", acrescentou Matt.

Ainda não sabemos o número de temporadas planejadas para a temporada final de Stranger Things, mas The Duffer Brothers revelou que, além da final, eles não serão tão longos quanto muitos dos episódios da temporada 4.

O episódio final de Stranger Things provavelmente terá duração semelhante aos da temporada 4 - 150 minutos de duração - mas os outros terão menos de 80 minutos: "É mais provável que façamos o que fizemos aqui, que é apenas ter um episódio de duas horas e meia", disse Matt Duffer no podcast Happy Sad Confused.

All of Stranger Things está disponível na Netflix. Você pode assistir as primeiras quatro estações (34 episódios no total) na plataforma de streaming em até 4K HDR / Dolby Vision e com som Dolby Atmos.

Infelizmente, Stranger Things 5 será a última. A história vai terminar com seu último episódio.

Escrito por Rik Henderson.