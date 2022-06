Venda Sunset season 6 e 7 confirmada pela Netflix

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Netflix confirmou oficialmente que o show imobiliário glamouroso e glamouroso,Selling Sunset, voltará para uma sexta e sétima temporada.

Foi relatado anteriormente em janeiro de 2022 que a Netflix estava renovando o show, mas a plataforma de streaming só confirmou oficialmente que em junho de 2022, quando publicou uma lista de shows imobiliários e de renovação de casas.

Junto com Selling Sunset season 6 e 7, a Netflix também confirmou que Selling The OC estrearia em 24 de agosto. Selling The OC é uma exposição de Selling Sunset, focada no segundo escritório do Grupo Oppenheim na costa do Condado de Orange. Ele apresentará Jason e Brett Oppenheim da Selling Sunset, mas haverá um conjunto diferente de corretores para a Selling Sunset.

Por enquanto, não há data de lançamento para a temporada 6 da Selling Sunset, embora a Netflix tenha dito que a produção começaria "neste verão". A temporada 1 chegou em março de 2019, seguida pela temporada 2 em maio de 2020 e a temporada 3 em agosto de 2020. A temporada 4 chegou em novembro de 2021 e a temporada 5 em abril de 2022, portanto também não há um padrão a ser seguido para prever uma data de lançamento.

Esperamos que os membros do elenco principal retornem, incluindo Mary Fitzgerald, Chrishelle Stause, Emma Hernan, Amanza Smith, Heather Young, Davina Potratz, Jason Oppenheim e Brett Oppenheim, e estamos esperando muito drama.

Podemos estar esperando até 2023 antes de chegar, mas mal podemos esperar para ver o que a temporada 6 tem reservado. Você pode ler nossa reportagem separada sobre a Temporada 6 de Vendas ao Por do Sol para tudo o que sabemos até agora.

Escrito por Britta O'Boyle.