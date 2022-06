Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Netflix deu luz verde para a competição da reality TV baseada no jogo Squid Game. Sim, realmente.

Jogo de Lula: O Desafio vai ver 456 pessoas competindo pelo prêmio em dinheiro, que é um valor enorme de US$ 4,56 milhões. Será o maior elenco na história da reality TV e a competição está aberta a falantes do idioma inglês de qualquer parte do mundo.

Não se preocupe, porém, enquanto as apostas do Jogo da Lula: Diz-se que o desafio é "muito alto", você não será morto se perder como o Squid Game, o programa de TV. Ao invés disso, diz-se que seu pior destino é "voltar para casa de mãos vazias".

Netflix disse "Jogo de Lula": O Desafio é um "programa superdimensionado sem roteiro que transforma o mundo roteirizado do drama em realidade".

E acrescentou: "Os jogadores da vida real estarão imersos no icônico universo do Jogo de Lula e nunca saberão o que virá em seguida". Aqui eles competirão em uma série de jogos de coração para se tornarem o único sobrevivente". Mas acrescentou que "ganhando ou perdendo, todos os jogadores sairão incólumes". Mas se você ganhar, você ganha em grande".

Se você já imaginou suas chances desde que assistiu ao Squid Game o programa de TV e acha que tem um plano de jogo decente que pode lhe ganhar essa enorme quantidade de dinheiro, aqui está como você se candidata, os requisitos que você tem que cumprir e o que você tem que fazer para ter uma chance de entrar.

Para aqueles que vivem no Reino Unido, você precisará ir a este site para solicitar sua chance de competir no Squid Game: O Desafio. Se você está nos EUA, dirija-se a este site, e se você vive em qualquer outro lugar do mundo, precisará usar o site global de fundição aqui.

Primeiro, você precisará cumprir os seguintes requisitos antes de se candidatar:

Ter 21 anos de idade ou mais

Ter o direito de residir legalmente no Reino Unido/EUA (somente candidatos do Reino Unido e dos EUA)

Estar disponível para participar da competição por até quatro semanas, esperando-se que seja no início de 2023

Possuir um passaporte válido enquanto durar a filmagem

Não empregado ou contratado, ou parente de um empregado ou alguém contratado com o All3 Media Group e/ou Netflix.

Se você atender a todos os requisitos acima, precisará então preencher o formulário que pede o seguinte:

Nome completo

Email

Telefone celular

Data de nascimento

Município/Estado (EUA e Reino Unido apenas candidatos)

País (Candidatos globais)

Nacionalidade

Senha

Além disso, você precisará enviar um vídeo de um minuto que fale sobre você à equipe de fundição, por que você quer estar no Squid Game: O desafio, qual seria o seu plano de jogo e o que você faria com o dinheiro se ganhasse. Também não há filtros em seu vídeo.

A última coisa que você precisará fazer é carregar pelo menos duas fotos suas, um headshot e um full length. Você pode enviar mais três, se quiser. Depois disso, você terá que esperar e ver se tem luz verde para correr.

Escrito por Britta O'Boyle.