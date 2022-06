Netflix confirma que Lincoln Lawyer será renovado para a temporada 2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Boas notícias para os fãs da Lincoln Lawyer, a Netflix confirmou que Mickey Haller estará de volta para uma segunda temporada.

O chefe do serviço de streaming da televisão global, Bela Bajaria, confirmou uma segunda série da popular série de TV durante o Banff World Media Festival, de acordo com o The Hollywood Reporter.

Enquanto uma data de lançamento - ou mesmo uma dica de data de lançamento - não foi discutida, foi confirmado que a segunda temporada teria 10 episódios como o primeiro e seria baseada no quarto livro de Michael Connelley intitulado The Fifth Witness.

Também foi confirmado que vários personagens populares voltariam para a segunda temporada, incluindo Manuel Garcia-Rulfo como Mickey Haller. A ele se juntará a ex-mulher Maggie interpretada novamente por Neve Campbell, assistente e sua segunda ex-mulher Lorna, interpretada por Becki Newton e seu motorista Izzy, interpretada por Jazz Raycole. Cisco, interpretada por Angus Sampson, também fará um retorno.

Lincoln Lawyer, da segunda temporada, verá Dailyn Rodriguez, daRainha do Sul, juntar-se como co-produtora e produtora executiva, trabalhando ao lado de Ted Humphrey. Humphrey foi co-produtor e co-produtor executivo da primeira temporada, trabalhando com o criador David E. Kelley, embora se pense que Kelley possa não estar tão envolvido na segunda temporada.

Pode levar algum tempo até que a segunda temporada da Lincoln Laywer chegue a nossas telas, mas você pode seguir tudo o que sabemos até agora em nossa característica separada.

Escrito por Britta O'Boyle.