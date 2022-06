Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Knives Out, o filme de mistério de 2019 escrito e dirigido por Rian Johnson, tem uma sequela na obra chamada Glass Onion: Um Mistério de Facas Fora. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o próximo filme, inclusive quando você poderá assisti-lo online através da Netflix.

Quando o Knives Out original foi lançado nos cinemas alguns meses antes da pandemia, ele recebeu aclamação da crítica e recebeu US$ 311,4 milhões em todo o mundo contra um orçamento de US$ 40 milhões. Tanto o 73º Prêmio de Cinema da Academia Britânica quanto o 92º Prêmio da Academia Britânica até mesmo nomearam a mudança para Melhor Roteiro Original. Portanto, não foi surpresa saber que a Netflix pagou uma enorme soma no ano passado pelos direitos de duas seqüelas escritas e dirigidas por Johnson, com Daniel Craig ressuscitando seu papel como detetive Benoit Blanc.

A primeira sequela, Glass Onion: A Knives Out Mystery, está programada para ser lançada no final de 2022. As filmagens aconteceram no verão passado.

Pouco se sabe sobre o enredo do filme. A descrição oficial da Netflix diz simplesmente que o filme mostrará o detetive Benoit Blanc viajando para a Grécia para "descascar as camadas de um mistério envolvendo um novo elenco de suspeitos".

Em um tópico recente no Twitter, Johnson revelou como ele também foi inspirado por Agatha Christie enquanto fazia a sequela:

Algo que eu adoro em Agatha Christie é como ela nunca pisou na água de forma criativa. Acho que há uma percepção errada de que seus livros usam a mesma fórmula repetidamente, mas os fãs sabem o oposto - Rian Johnson (@rianjohnson) 13 de junho de 2022

Cebola de vidro: Um Mistério Knives Out Mystery será lançado na Netflix "nesta temporada de férias", portanto, provavelmente estreará no final de novembro ou em algum momento de dezembro de 2022.

O mistério acaba de começar. Benoit Blanc retorna em GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY, do escritor/diretor Rian Johnson. Chegando neste feriado à Netflix. pic.twitter.com/9CrM1rQly0- NetflixFilm (@NetflixFilm) 13 de junho de 2022

Dito isto, a Netflix está alegadamente considerando um novo modelo de lançamento para filmes como o Glass Onion: Um Mistério de Facas para Fora. Ele pode decidir dar ao filme uma janela de 45 dias nas salas de cinema antes de lançá-lo para ser transmitido no Netflix. Concorrentes como a Disney+ e a Paramount Plus atualmente utilizam este modelo para novos lançamentos importantes.

Cebola de vidro: Um Mistério de Facas para fora virá para Netflix. Em um leilão, a Netflix ultrapassou vários estúdios para comprar duas sequelas de Knives Out por $469 milhões.

Além de Rian Johnson, vários membros da equipe da Knives Out voltaram a trabalhar na Glass Onion, incluindo o cineasta Steve Yedlin, o compositor Nathan Johnson, e o editor Bob Ducsay. O novo filme voltará a estrelar Daniel Craig como detetive Benoit Blanc. O resto do elenco é arredondado por alguns grandes nomes e rostos reconhecidos, incluindo Dave Bautista, Madelyn Cline, Janelle Monee, Kathryn Hahn, Jessica Henwick, Kate Hudson, Edward Norton e Leslie Odom Jr, de acordo com um breve trailer lançado pela Netflix.

A Netflix lançou apenas um trailer teaser. Ele está embutido no topo deste guia.

Antes de ver a cebola de vidro: Um Mistério de Facas para fora na Netflix, você realmente deveria transmitir primeiro as Facas de 2019 para fora. Pode não acabar sendo necessária a visualização, mas será divertido assistir.

Escrito por Maggie Tillman.