Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Netflix não é estranha às grandes celebridades, mas este ano está assumindo um dos personagens mais icônicos do cinema, na forma de Marilyn Monroe, com o filme Loira.

Temos todos os detalhes chave sobre este misterioso projeto, incluindo quando você pode assistir e como fazer exatamente isso.

A loira está em produção (ou pós-produção) há muito tempo, com rumores circulando o tempo todo sobre seu conteúdo, como ela trata Monroe e como vai ser assistir.

Mas nada disso nos aproxima mais de uma data de lançamento do filme, e a Netflix está mantendo-se fiel ao seu orçamento de 22 milhões de dólares, apesar da luz verde.

Os últimos rumores apontam para um lançamento em setembro de 2022, precedido por um lançamento no Festival de Veneza, mas dada a escala do filme, pensamos que ele também será lançado em algum lugar nos cinemas. Dito isto, segundo consta, o filme recebeu uma classificação NC-17, portanto pode não ser um sucesso de bilheteria.

O bom é que, independentemente de quando for lançado e se o Netflix faz uma série limitada nos cinemas, você pode contar com a possibilidade de transmitir o filme em seu lançamento, ali mesmo no Netflix.

Tudo que você precisará é de uma assinatura ou compartilhar uma senha com alguém que tenha uma conta por um dia, para sentar-se e assistir você mesmo.

A figura central em Louro está sendo representada por Ana de Armas, que foi tão sensacional em No Time to Die and Knives Out, e o elenco é preenchido por alguns outros grandes nomes:

Ana de Armas como Marilyn Monroe

Adrien Brody como o dramaturgo (Arthur Miller)

Bobby Cannavale como O Ex-Atleta (Joe DiMaggio)

Caspar Phillipson como O Presidente

Sara Paxton como Miss Flynn

Julianne Nicholson como Gladys

Você pode ficar de olho na lista de elenco à medida que ela cresce no IMDb.

Blonde conta uma história explicitamente ficcionada da vida interna de Marilyn Monroe nos anos 50 e 60, baseada em um célebre livro de Joyce Carol Oates. Ela promete ser um olhar obsceno e inabalável sobre o que foi ser o símbolo sexual mais importante do mundo durante aqueles anos, mas com uma inclinação fantasiosa.

A escritora do livro original já cantou os elogios do filme, tendo visto um corte rude em 2020 também:

(apenas um aside--eu vi o corte áspero da adaptação de Andrew Dominick & é surpreendente, brilhante, muito perturbador & [talvez o mais surpreendente] uma interpretação totalmente "feminista"... não tenho certeza de que algum diretor masculino já tenha conseguido algo assim.) https://t.co/zUubjH5yqV-- Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) 10 de agosto de 2020

O filme é uma criação do diretor e escritor Andrew Dominik de Killing Them Softly e The Assassination of Jesse James do covarde Robert Ford, e levou anos para ser realizado, mas o Netflix parece ter finalmente conseguido o dinheiro.

O fato de tanto Joe DiMaggio como Arthur Miller estarem na lista de elenco mostra que o filme vai entrar no casamento de Monroe com cada celebridade, enquanto também sabemos que ela vai conhecer o presidente Kennedy, assim como na vida real.

Há também um crédito para "Jovem Norma Jeane", o verdadeiro nome de nascimento de Monroe, então estamos assumindo que teremos pelo menos algum retrato do início da vida de Monroe, também.

Escrito por Max Freeman-Mills.