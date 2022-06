A Netflix está prestes a comprar a Roku? Conversa sobre os swirls de negócio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os funcionários da Roku estão fofocando sobre a possibilidade de uma aquisição, de acordo com um novo relatório, e eles esperam que seja a Netflix. A Business Insider afirmou que os funcionários da Roku estão discutindo se ela está prestes a ser adquirida, exatamente como as ações da Roku caíram.

O relatório observou um recente colapso nas ações da Roku tornou "difícil competir com seus maiores rivais tecnológicos em termos de remuneração em um mercado de trabalho apertado".

O resultado tem sido um "aumento espantoso nas concessões de ações aos funcionários, deixando a Roku bem debaixo d'água na remuneração baseada em ações". Agora, com a possibilidade de uma aquisição da Netflix circulando internamente entre os funcionários da Roku, a empresa de mídia streaming fechou a janela de negociação para todos os seus funcionários, impedindo-os de vender qualquer de suas ações investidas.

Tudo isso de acordo com "duas das pessoas familiarizadas com o assunto", disse a Business Insider sem nomear suas fontes anônimas.

Roku construiu um sistema de voz e uma plataforma publicitária, e fabrica caixas e dispositivos de transmissão de vídeo. É para onde a Netflix provavelmente quer ir a seguir. Dito isto, a Netflix nunca demonstrou qualquer interesse em entrar no hardware. Mas também está enfrentando mais concorrência do que nunca com pessoas como a Disney+ e a HBOMax.

Simplificando: a Netflix pode estar procurando diversificar seus fluxos de receita, e Roku tem mais de 61 milhões de contas ativas e um dedicado acompanhamento de hardware.

Escrito por Maggie Tillman.