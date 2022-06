Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Uma adaptação de TV da excelente série de quadrinhos de Neil Gaiman Vertigo (DC), The Sandman, chegará à Netflix neste verão.

Ela conta a história do Sonho (o Homem Sandman epônimo), que é lançado depois de ser mantido em cativeiro por 100 anos e se propõe a restaurar a ordem do Sonho - o lugar para onde vamos quando dormimos.

Se for como os livros, espere muitos momentos mágicos e horrores ao longo do caminho.

Aqui está tudo o que sabemos sobre O Homem Sanduíche na Netflix até agora.

O Sandman estará disponível a partir de 5 de agosto de 2022.

Como original da Netflix, ela será exclusiva da plataforma. Você precisará ter uma conta Netflix, portanto.

Há 10 episódios da temporada 1 de The Sandman. Todos os episódios estarão disponíveis a partir do primeiro dia.

Se você está se perguntando quando vai descobrir quando a primeira temporada de The Sandman vai ser lançada, a resposta é: a qualquer momento. Vá até @NetflixGeeked e tudo será revelado. Bem, não TODOS, mas a data de lançamento, de qualquer forma... pic.twitter.com/IBoXCgj8pz- Neil Gaiman (@neilhimself) 6 de junho de 2022

A série começará aproximadamente no mesmo lugar que os quadrinhos (como na edição coletada, Preludes e Nocturnes). O sonho é capturado por um culto e, mais de 100 anos depois, é liberado para encontrar o Sonho em desordem.

Como um dos Intermináveis, um grupo de irmãos que também inclui Destino, Morte, Destruição, Desejo, Desespero e Delírio, sua tarefa é manter a ordem sobre o reino onde todas as formas de vida visitam em seu sono. Entretanto, seu cativeiro tem causado agitação e está se espalhando pelo mundo desperto.

Ele deve, portanto, se esforçar para corrigir os erros que ocorreram no século passado, incluindo a recaptura de alguns horrores que cruzaram os limites.

Os quadrinhos apresentam outros personagens DC e Vertigo, como John Constantine e Lúcifer, que também tiveram suas próprias séries de TV, mas, enquanto Lúcifer aparecerá no The Sandman da Netflix, foi decidido não apresentar Tom Ellis (que o interpreta no programa de TV eopnymous) no mesmo papel. Portanto, não se cruza.

O sonho é interpretado por Tom Sturridge (The Hollow Crown), enquanto a Dra. Jenna Coleman interpreta Johanna Constantine, uma parente do feiticeiro moderno, John.

Gwendoline Christie, da fama de Game of Thrones, é a versão desta série de Lúcifer, e Kirby Howell-Baptiste (Killing Eve) é a irmã de Dream, Death.

Os atores de comédia britânicos Sanjeev Bhaskar e Asim Chaudhry interpretam Caim e Abel, respectivamente (nossos personagens favoritos do original Gaiman).

Outras estrelas a aparecer no espetáculo incluem Stephen Fry, Mark Hamill (como a voz de Mervyn Pumpkinhead), e Charles Dance.

Um trailer para o The Sandman, que revelou sua data de lançamento, foi lançado em junho como parte das comemorações do Netflix Geeked. Ele parece inspirar-se na primeira coleção de histórias em quadrinhos de Gaiman.

O Netflix ainda não confirmou a segunda temporada do The Sandman. No entanto, caso tenha sucesso, estamos bastante certos de que continuará, já que existem 75 edições da história em quadrinhos principal de sua série original, além de especiais e livros baseados nos outros membros do Sem Fim - mais notadamente, Morte.

Escrito por Rik Henderson.