Locke & Key Season 3: Data de lançamento, trailer e como assistir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A mistura de fantasia, drama e horror da Netflix, Locke & Key, impressionou tanto os críticos quanto os telespectadores quando atingiu a cena em 2020, e muitos acham que ficou ainda melhor em sua segunda temporada.

No entanto, ainda há muito mais segredos para desvendar sobre Keyhouse. E o final da segunda temporada certamente nos preparou para muito mais ação. Portanto, antecipando, aqui está tudo o que sabemos sobre a próxima temporada.

A boa notícia é que não há muito o que esperar. A temporada 3 da Locke & Key encerrou a produção e a próxima temporada chegará à Netflix em 10 de agosto de 2022.

A Locke & Key é um original da Netflix e, portanto, é exclusiva da plataforma de transmissão Netflix. A temporada inteira estará disponível a partir de 10 de agosto de 2022.

squirrel_widget_173066

Qual é o melhor dispositivo de streaming para sua TV? Nossa principal recomendação é o Amazon Fire TV Stick 4K Max. Também excelentes são o Google Chromecast com Google TV, o Roku Express 4K, o Apple TV 4K e o Amazon Fire TV Stick.

Enquanto tanto a primeira como a segunda temporada tiveram 10 episódios, a temporada 3 está confirmada como um pouco mais curta, com apenas oito episódios no total. No entanto, espera-se que estes episódios estejam repletos de enredo, já que o prazo final informa que uma temporada final de oito episódios foi sempre o plano dos criadores do programa.

Enquanto a Locke & Key é baseada em uma série de quadrinhos, o enredo divergiu significativamente no programa, por isso pode ser complicado descobrir exatamente o que acontecerá na terceira temporada.

O que sabemos com certeza, é que vai ser repleto de ação. Em uma entrevista com Collider, Meredith Averill disse: "A terceira temporada se concentra muito mais na família. Eles vão enfrentar a maior ameaça que tiveram que enfrentar até agora". Isso realmente os une de uma forma que nunca vimos antes".

Essa afirmação não dá muito, mas com o final da segunda temporada provocando a ameaça do Capitão Frederick Gideon, esperamos que ele seja um adversário ainda maior do que Dodge.

Também esperamos que a dinâmica familiar mude e evolua um pouco na próxima temporada, especialmente porque Nina usou a Chave de Memória para restaurar suas memórias perdidas na temporada 2. Pode haver algumas repercussões importantes lá. Enquanto isso, Tyler fez o oposto, ainda cambaleando com a morte de Jackie Veda. Ele também está se aproximando de seu 18º aniversário, então podemos esperar que ele perca a capacidade de usar magia.

Todos os membros do elenco principal voltarão para a temporada 3. As filmagens realmente começaram no início de 2021, logo após o término da temporada 2, então podemos esperar alguma continuidade entre as temporadas.

O elenco de retorno inclui:

Darby Stanchfield como Nina Locke

Connor Jessup como Tyler Locke

Emilia Jones como Kinsey Locke

Jackson Robert Scott como Bode Locke

Asha Bromfield como Zadie Wells

Sherri Saum como Ellie Whedon

Leishe Meyboom como Abby

Kevin Durand como Frederick Gideon

O trailer para a temporada 3 da Locke & Key caiu em 6 de junho de 2022 como parte da Semana do Geeked da Netflix. Você pode vê-lo abaixo:

A estação um e dois da Locke & Key estão transmitindo agora na Netflix. Você pode assistir com uma assinatura Netflix, que lhe custará £10,99/$15,49 por mês para conteúdo HD ou £15,99/$19,99 para UHD 4K com suporte HDR.

Infelizmente, a temporada 3 será a última temporada da Locke & Key. Entretanto, isso não significa que o programa foi cancelado, três temporadas foi sempre o plano dos criadores e isso significa que podemos esperar um final arrumado sem pontas soltas.

Os produtores executivos/co-produtores Carlton Cuse e Meredith Averill disseram em uma declaração "Uma vez que começamos a trabalhar na série, sentimos que três temporadas era a duração ideal para levar a história da família Locke e suas aventuras em Keyhouse a uma conclusão satisfatória".

"Como contadores de histórias, somos gratos por termos tido a oportunidade de contar nossa versão da incrível história de Joe Hill e Gabriel Rodriguez exatamente do jeito que queríamos". Estamos mantendo as chaves mágicas, porém, para nosso próprio uso pessoal".

Escrito por Luke Baker.