Vendendo a estação do pôr-do-sol 6: Tudo o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Vender Sunset não é apenas um show sobre belas casas de um milhão de dólares, é um show sobre as belas mulheres que vendem aquelas casas e as belas roupas que elas usam enquanto fazem exatamente isso.

Cheio de glamour, glamour e muito - e nós queremos dizer muito - de drama, Selling Sunset nos manteve totalmente entretidos desde que chegou a nossas telas em 2019. Com a temporada 5 toda embrulhada, junto com um episódio de reencontro, todos os olhos estão voltados para a temporada 6. Isto é tudo o que sabemos até agora.

Por enquanto, não há data confirmada de lançamento para a temporada 6 da Selling Sunset Sunset. Em janeiro, fontes da US Weekly informaram que a Selling Sunset foi renovada para uma temporada 6 e uma temporada 7, embora a própria Netflix ainda não tenha confirmado isso.

A temporada 1 chegou em março de 2019, seguida pela temporada 2 em maio de 2020 e a temporada 3 em agosto de 2020. A estação 4 chegou em novembro de 2021 e a estação 5 em abril de 2022, portanto não há realmente um padrão a ser seguido para prever quando uma estação 6 poderá chegar.

A US Weekly disse que uma fonte disse que haveria "uma pequena pausa" antes das filmagens da temporada 6 e 7 começarem, então talvez não vejamos uma temporada 6 até 2023.

Vender Sunset é um exclusivo Netflix, portanto, quando a temporada 6 chegar, você precisará de sua assinatura Netflix pronta para ver todo o drama se desenrolar.

Vender Sunset season um, dois e três teve oito episódios, enquanto a season quatro e cinco teve 10. Houve também um episódio de reencontro para a temporada 5.

Esperávamos que a temporada 6 também tivesse 10 episódios de reunião e é possível que o episódio de reunião comece a ser uma coisa também nas temporadas futuras, para que possa ter um desses episódios também.

Sem dúvida, haverá muito drama e algumas casas de 20 milhões de dólares para banquetear nossos olhos na temporada 6 de Selling Sunset. Quanto aos detalhes, esse é o palpite de qualquer um por enquanto, embora a Instagram's individual do elenco provavelmente nos dará algumas dicas sobre o que podemos esperar.

Christine estará de volta? Parece que ela não voltará a trabalhar para o Grupo Oppenheim após o suposto suborno na temporada 5, mas ela continuará a fazer parte do espetáculo. Talvez veremos Mary e Romain comprarem uma casa, Heather e Tarek continuarem a falar sobre sua viagem de bebê e esperaríamos que houvesse algum foco em Chrishelle e em seu romance com G Flip.

Estamos torcendo por mais algumas datas de Emma e Miquéias em nossa tela e será interessante ver o que mais Chelsea traz para a mesa se ela voltar para outra temporada.

Quem estará de volta para a temporada 6 da Selling Sunset? Até agora, nenhum dos membros do elenco está oficialmente confirmado, mas estes são os membros do elenco que esperamos que estejam de volta:

Mary Fitzgerald

Chrishelle Stause

Emma Hernan

Amanza Smith

Heather Young

Davina Potratz

Jason Oppenheim

Brett Oppenheim

No final da temporada 5, foi sugerido que Maya Vander poderia não se apresentar tão fortemente nas estações futuras quanto se mudaria para Miami para passar mais tempo com sua família. O futuro de Christine Quinn também ficou em suspenso no final da temporada 5 e ela também não estava presente no episódio de reencontro. Quinn disse ao US Weekly que seu relacionamento com Jason foi bom desde que ela partiu, e disse: "O programa é, tipo, o meu número 1 [e] todos sabem disso". Ela acrescentou: "Mas agora só temos que ser criativos porque eu não trabalho para o Grupo Oppenheim. ... Talvez seja uma batalha dos corretores".

Quinn e seu marido anunciaram em abril de 2022 que estavam iniciando uma empresa chamada RealOpen que se concentra em transações imobiliárias em moedas criptográficas, então veremos o que acontece lá.

Quanto a Vanessa Villela, não está claro se vamos vê-la de volta, uma vez que ela está alegadamente se mudando para Londres com seu noivo. Também não é certo se a nova garota Chelsea Lazkani voltará - embora suspeitemos que seja provável.

Não, ainda não. Também não esperamos que um apareça por algum tempo, pois ainda estamos esperando a confirmação oficial da temporada.

As temporadas 1, 2, 3, 4 e 5 de Selling Sunset estão todas disponíveis na Netflix para que você possa transmitir as casas luxuosas e o drama para o seu coração.

Há também uma série chamada Selling Tampa disponível para ser transmitida na plataforma e, embora ainda não haja informações sobre ela, parece que também vai haver um Selling The OC.

Não foi confirmado se haverá uma temporada 7 de Selling Sunset, embora não ficaríamos surpresos se houvesse. Como mencionado, fontes disseram à US Weekly que uma temporada 6 e uma temporada 7 estavam acontecendo, embora ainda estejamos aguardando a confirmação da Netflix.

Escrito por Britta O'Boyle.