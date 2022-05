Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série televisiva Lincoln Lawyer - baseada nos livros de Michael Connelly que também inspirou o filme homônimo de Matthew McConaughey - chegou à Netflix em maio e é excelente.

Se você já fez toda a temporada 1 da Lincoln Lawyer e já viu essa última cena, sem dúvida estará se perguntando se haverá uma temporada 2. Nós também. Aqui está tudo o que sabemos até agora.

No momento, a Netflix ainda não renovou o Lincoln Lawyer por uma segunda temporada, mas ficaríamos muito surpresos se ela não tivesse dado o espetáculo, que está entre os dez melhores desde seu lançamento e há muito material dos seis livros de Connelly para trabalhar com ele, com o qual Mickey Haller desempenha um papel central.

A temporada 1 da Lincoln Lawyer chegou na plataforma de streaming em 13 de maio de 2022, então se uma segunda série for anunciada, é provável que tenhamos que esperar até a primavera/verão de 2023 para que ela chegue a nossas telas.

Por enquanto, nada está confirmado, mas atualizaremos este recurso assim que soubermos de alguma coisa.

Se houver uma temporada 2 do Lincoln Lawyer, você precisará de sua assinatura Netflix para assisti-la.

Com a primeira temporada um Netflix original, a segunda temporada sem dúvida também será limitada ao Netflix.

Sem uma temporada 2 confirmada até agora, tudo isso é um trabalho de adivinhação por enquanto, mas esperaríamos que a segunda temporada seguisse a primeira temporada.

A primeira temporada tem 10 episódios, então é provável que qualquer outra temporada tenha 10 episódios ou mais. No momento, sem uma confirmação da segunda temporada, supomos que a resposta a esta pergunta não seja, no momento, nenhuma.

Alerta de spoiler nesta seção, então pule esta parte se você ainda não terminou a temporada 1.

Com a primeira temporada adaptando The Brass Verdict de Michael Connelly, é possível que uma segunda temporada possa cobrir o terceiro livro chamado The Reversal, embora isso não seja garantido, é claro.

A cena final da primeira temporada alinhava perfeitamente uma segunda temporada quando disparava para uma moldura de alguém que assistia Mickey Haller surfar. A pessoa tinha um braço tatuado, o que sugeria que enquanto Mickey estava finalmente em paz após seu acidente de surf e depois de tirar Jesus Menendez da prisão graças ao testemunho de Gloria Dayton (Glory Days), que nem todos estavam felizes com isso.

Glory Days alegou que a pessoa que a atacou e matou seu amigo - que foi por isso que Menendez estava na prisão - tinha uma tatuagem em seu braço, então a segunda temporada sem dúvida verá Haller ter que lidar com o fato de que ele poderia ter tirado um homem da prisão, mas ele colocou aquele que pensava ter escapado, de volta aos holofotes.

Mas é provável que também haja outro enredo abrangente, que sem dúvida vai ligar o Ministério Público onde Maggie McPherson - a primeira ex-mulher de Haller - trabalha.

Claro que sem a confirmação de uma segunda temporada, ainda não sabemos quem será elenco para isso, mas podemos fazer algumas adivinhações educadas.

Primeiramente, Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) terá praticamente que aparecer para uma segunda temporada para trabalhar, mas também seria estranho para Lorna (Becki Newton), Maggie (Neve Campbell), Hayley (Krista Warner), Cisco (Angus Sampson) e Izzy (Jazz Raycole) não retornar, dado que todos esses personagens desempenharam papéis-chave.

Aqui está a lista completa dos personagens da primeira temporada que esperaríamos voltar para uma segunda temporada:

Mickey Haller - Manuel Garcia-Rulfo

Lorna Crain - Becki Newton

Maggie McPherson - Neve Campbell

Cisco - Angus Sampson

Izzy Letts - Jazz Raycole

Detetive Raymond Griggs - Ntare Mwine

Hayley Haller - Krista Warner

Não, ainda não. Sem a confirmação de uma segunda temporada 2 por enquanto, pode demorar um pouco até vermos um trailer para a próxima temporada.

No entanto, você pode ver o trailer da primeira temporada abaixo.

Todos os 10 episódios da temporada 1 da Lincoln Lawyer estão disponíveis para assistir na Netflix. Cada um deles tem cerca de 45 minutos de duração.

Se você terminar e quiser cavar seus dentes em outra coisa antes de descobrirmos se há uma temporada 2, então recomendamos a Bosch no Amazon Prime.

Também seguindo os livros de Connelly, o detetive da LAPD Harry Bosch compartilha características semelhantes a Haller e os shows têm uma estrutura semelhante, mas a Bosch também é meio-irmão de Mickey Haller com os dois compartilhando o mesmo pai, o advogado J. Michael Hallerin, então há um fato extra divertido para você.

Escrito por Britta O'Boyle.