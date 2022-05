Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A temporada 4 Stranger Things Things está finalmente disponível no Netflix e, para celebrar, o serviço de streaming enviou o Empire State Building para o Upside Down na quinta-feira.

Sete novos episódios da série kitch horror podem agora ser assistidos no serviço de streaming e o elenco visitou o icônico marco da cidade de Nova York em sua véspera.

"Estamos felizes em unir os nova-iorquinos e nossos visitantes com experiências únicas na vida no prédio mais famoso do mundo", disse o presidente do Empire State Building Observaroty, Jean-Yves Ghazi. "Agora nossos convidados podem se encontrar pessoalmente com um dos monstros mais icônicos da televisão em nosso 86º Observatório de Andar".

O show especial de luzes do topo se o edifício vier um dia depois que a plataforma rival Disney+ transformou a Battersea Power Station de Londres em um par de sabres de luz para comemorar o lançamento do Obi-Wan Kenobi. Essa série também começou hoje, sexta-feira 27 de maio de 2022.

Stranger Things 4 já é marcadamente diferente das temporadas anteriores, devido aos tempos de duração de seus episódios. Para encaixar todas as suas idéias na última série, os criadores The Duffer Brothers estenderam cada episódio para além da duração habitual de um programa de TV. Cada um deles tem duração superior a uma hora, com muitos durando mais de 75 minutos.

O último episódio - "O Massacre no Laboratório Hawkins" - tem a duração de uma hora e 40 minutos.

Escrito por Rik Henderson.