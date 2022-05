Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix tornou mais fácil para os pais colocar algo na TV para seus filhos, ou tornou mais fácil para as crianças decidir o que assistir.

O gigante do streaming introduziu basicamente uma opção de embaralhamento para seus telespectadores mais jovens. Chamada"Mystery Box", a nova funcionalidade está agora disponível na Netflix Kids. Similar ao recurso "Play Something" para assinantes adultos, Mystery Box servirá como um novo título que os telespectadores não assistiram no passado. Deve ser semelhante aos programas que seus filhos já viram e gostaram.

Para experimentar a Caixa Mistério, selecione o perfil de uma criança na Netflix. Não importa de qual dispositivo você está assistindo. Depois, vá para a "Linha Favorita" no topo da página inicial, e passe o mouse sobre a "Caixa Mistério" para ver sugestões de novos títulos. De acordo com a Netflix, a Mystery Box mostrará um novo título por dia.

Abra a Netflix. Acesse um perfil infantil. Encontre a "Fila de Favoritos" na página inicial. Passe o mouse sobre a brilhante "caixa mistério" para ver um título.

Precisa de mais ajuda? Veja a página de suporte do Netflix.

Netflix Kids é um "perfil de experiência" com um olhar e uma sensação simplificada, disse Netflix.

Ele remove o acesso a configurações de conta, joga apenas programas de TV e filmes selecionados para crianças, e não apresenta Netflix Games. Para escolher Netflix Kids:

Selecione Kids quando você criar um perfil. Ou, vá para as Restrições de Visualização de um perfil e selecione Exibir a experiência Netflix Kids com títulos só para crianças.

De acordo com Netflix, se você selecionar uma classificação de maturidade que ultrapasse o nível permitido para Netflix Kids, então a experiência Kids não será aplicada a esse perfil.

Claro que sim! Por que não? Seus filhos estão tendo dificuldades para decidir o que assistir? Ou talvez você não queira decidir por eles? Esse é o momento perfeito para experimentar a Mystery Box. Não gosta? Não a use. Todos nós já percorremos o que parecia horas tentando encontrar algo para assistir. Mas as crianças não têm paciência para isso. Portanto, a Mystery Kids parece ideal para essas situações.

Escrito por Maggie Tillman.